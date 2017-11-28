00:07 | Футбол — РФПЛ

Позже Пашалича в России забивали только двое

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Спартаковец Марио Пашалич забил третий мяч в ворота "Зенита" на восьмой добавленной минуте матча 18-го тура чемпионата России. Этот гол стал одним из самых поздних в истории турнира. Только торпедовец Андрей Гашкин в 2000-м и спартаковец Веллитон в 2011-м отличались позже. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые поздние голы в чемпионатах России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минута

12.11.2000

Андрей ГАШКИН

Торпедо

Анжи (д) – 2:1

90+11’

07.08.2011

ВЕЛЛИТОН

Спартак

Терек (г) – 4:2

90+10’

15.05.2014

Дмитрий КОМБАРОВ

Спартак

Динамо (д) – 3:2

90+8’

27.11.2017

Марио ПАШАЛИЧ

Спартак

Зенит (д) – 3:1

90+8’

06.11.2005

Денис КОЛОДИН

Динамо

ЦСКА (д) – 1:2

90+7’

18.10.2015

Магомед МИТРИШЕВ

Терек

Кр.Советов (г) – 2:0

90+7’

27.04.2017

Арсен ХУБУЛОВ

Анжи

Томь (д) – 3:3

90+7’
Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Belousov

Не удивлен что самый поздний, судья мягко говоря не торопился свисток давать при 4-х добавленных минутах.

13:12

avajansky

Пашалич забил самый поздний гол с игры в домашнем матче :)))) поспешили, неувязочка вышла, по фактам не вычитали заметку.

12:48

rake

согласен. там не было пенальти

11:35

alessandro-80

Господа, тут ошибка. Веллитон тогда забил Тереку с игры. Обвел вратаря и закатил в пустые ворота

10:04