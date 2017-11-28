Позже Пашалича в России забивали только двое

Спартаковец Марио Пашалич забил третий мяч в ворота "Зенита" на восьмой добавленной минуте матча 18-го тура чемпионата России. Этот гол стал одним из самых поздних в истории турнира. Только торпедовец Андрей Гашкин в 2000-м и спартаковец Веллитон в 2011-м отличались позже. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые поздние голы в чемпионатах России