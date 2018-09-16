Пожал ли Каррера руку Пилипчуку? Отвечает тренер "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в домашнем матче 7-го тура чемпионата России от "Ахмата" (1:2) подчеркнул, что пожал руку экс-тренеру красно-белых Роману Пилипчуку, который сейчас работает в грозненской команде.

– Вы пожали руку Пилипчуку?

– Да, перед матчем я поприветствовал его, а потом поздравил его с победой. (Александр Рогулев)

"Всем спасибо, кроме Карреры".

Как разошлись пути Массимо и Пилипчука //

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам