Поздравил ли Каррера Аленичева? Отвечает главный тренер "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера накануне домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Амкаром" сказал, что он поздравил наставника "Енисея" Дмитрия Аленичева с 45-летием, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Сегодня день рождения у Дмитрия Аленичева – человека, к которому вы приехали в "Спартак". Поздравили?

– Да.

– Что пожелали?

– Просто поздравил. А в подсказках он не нуждается.

Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" под руководством Аленичева провел один матч в премьер-лиге, но после вылета команды из 3-го отборочного раунда Лиги Европы он подал в отставку. Аленичева сменил Каррера, сначала в роли исполняющего обязанности, потом – в качестве полноценного главного тренера. Итальянский специалист вошел в штаб Аленичева перед началом сезона.

Матч "Спартак" – "Амкар" пройдет в субботу, 21 октября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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