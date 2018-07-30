Появилось видео с камер Курского вокзала, где огромная толпа насмерть забила фаната ЦСКА

Телеграм-канал Mash выложил видео с камер наблюдения Курского вокзала, где 27 июля в результате массовой драки был убит 30-летний фанат ЦСКА Игорь Соколовский.

Ранее сообщалось, что Соколовскому и его товарищу противостояло 20 человек, которые также являются болельщиками армейского клуба.

На записи видно, как толпа жестоко избивает двоих молодых людей. Товарищ Соколовского отделался только ранениями.

Соколовский и его друг ехали из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0 - доп. время).

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