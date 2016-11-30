Повторение рекорда Семака Игнашевич отложил на весну

В домашнем матче 16-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:0) Сергей Игнашевич получил четвертую в сезоне желтую карточку и лишился шанса повторить рекорд чемпионатов по проведенным играм до Нового года. На счету Игнашевича, дебютировавшего в высшей лиге летом 1999 года, 455 проведенных встреч, а у рекордсмена турнира – Сергея Семака – 456. В мартовских матчах с "Зенитом" и "Томью" защитник ЦСКА, вероятнее всего, превзойдет результат многолетнего капитана красно-синих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие 350 и более матчей в чемпионатах России