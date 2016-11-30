22:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Повторение рекорда Семака Игнашевич отложил на весну

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В домашнем матче 16-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:0) Сергей Игнашевич получил четвертую в сезоне желтую карточку и лишился шанса повторить рекорд чемпионатов по проведенным играм до Нового года. На счету Игнашевича, дебютировавшего в высшей лиге летом 1999 года, 455 проведенных встреч, а у рекордсмена турнира – Сергея Семака – 456. В мартовских матчах с "Зенитом" и "Томью" защитник ЦСКА, вероятнее всего, превзойдет результат многолетнего капитана красно-синих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, проведшие 350 и более матчей в чемпионатах России

Игрок

Дата рожд.

Клубы

Сезоны

Матчи

Голы

Сергей СЕМАК

27.02.1976

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2013

456

102

Сергей ИГНАШЕВИЧ

14.07.1979

Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА

1999-н.в.

455

38

Дмитрий ЛОСЬКОВ

12.02.1974

Ростов, Локомотив, Сатурн

1992-2012

452

120

Игорь СЕМШОВ

06.04.1978

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

1996-2014

433

98

Руслан АДЖИНДЖАЛ

22.06.1974

Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Уралан, Терек, Луч-Энергия Крылья Советов, Волга, Краснодар,

1996-2015

397

21

Валерий ЕСИПОВ

04.10.1971

Факел, Ротор, Сатурн

1992-2007

390

88

Дмитрий КИРИЧЕНКО

17.01.1977

Ростов, ЦСКА, Москва, Сатурн

1998-2013

377

129

Дейвидас ШЕМБЕРАС

02.08.1978

Динамо, ЦСКА, Алания

1998-2013

369

3

Константин ЗЫРЯНОВ

05.10.1977

Торпедо, Зенит

2000-2014

365

39

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

20.06.1982

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

2001-н.в.

365

8

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

27.05.1983

Торпедо, Локомотив, Рубин, Ростов, Терек

2002-н.в.

363

58

Игорь АКИНФЕЕВ

08.04.1986

ЦСКА

2003-н.в.

354

-282

Евгений АЛДОНИН

22.01.1980

Ротор, ЦСКА, Мордовия, Волга

2000-2014

350

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