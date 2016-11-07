Поведение Роберта Евдокимова может рассмотреть комитет по этике РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет по этике в случае подачи заявления может рассмотреть поведение главного тренера "Оренбурга" Роберта Евдокимова после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:3). По окончании послематчевой пресс-конференции рулевой оренбургской команды позволил себе нецензурные высказывания в адрес одного из журналистов, задавшего провокационный вопрос.
– На КДК РФС этот инцидент рассматриваться не будет, потому что это не относится к юрисдикции КДК, – приводит ТАСС слова Григорьянца. – Данный случай может быть рассмотрен на заседании комитета по этике в соответствии с регламентом этого комитета.
serenky25
Отстаньте от мужика. Он все правильно сказал ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ
12:57
Сосед дворовского тренера
.......рьянц поразительный даун!!!!!!!! Даже в статье прозвучала фраза: "По ОКОНЧАНИИ ПОСЛЕМАТЧЕВОЙ пресс/конф....." То есть матч ЗАКОНЧИЛСЯ, пресс/конф. ЗАКОНЧИЛАСЬ и только тогда МУЖИК!!!!!! выматерился... А если бы ОН домой пришёл и селфи матерное выложил в Сети, тоже церберы из различных отделов Р.Ф.С. хлеборезки бы по-открывали???? По-моему, только структура МВД может какие--то претензии в ДАННОМ случае рассматривать!!!!
12:44
FMS-Tambov
А может лучше рассмотреть поведение тихого и, скажем лишить его аккредитации?
12:27