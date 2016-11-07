12:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Поведение Роберта Евдокимова может рассмотреть комитет по этике РФС

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет по этике в случае подачи заявления может рассмотреть поведение главного тренера "Оренбурга" Роберта Евдокимова после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:3). По окончании послематчевой пресс-конференции рулевой оренбургской команды позволил себе нецензурные высказывания в адрес одного из журналистов, задавшего провокационный вопрос.

 

– На КДК РФС этот инцидент рассматриваться не будет, потому что это не относится к юрисдикции КДК, – приводит ТАСС слова Григорьянца. – Данный случай может быть рассмотрен на заседании комитета по этике в соответствии с регламентом этого комитета.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3762756

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serenky25

Отстаньте от мужика. Он все правильно сказал ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ

12:57

Сосед дворовского тренера

.......рьянц поразительный даун!!!!!!!! Даже в статье прозвучала фраза: "По ОКОНЧАНИИ ПОСЛЕМАТЧЕВОЙ пресс/конф....." То есть матч ЗАКОНЧИЛСЯ, пресс/конф. ЗАКОНЧИЛАСЬ и только тогда МУЖИК!!!!!! выматерился... А если бы ОН домой пришёл и селфи матерное выложил в Сети, тоже церберы из различных отделов Р.Ф.С. хлеборезки бы по-открывали???? По-моему, только структура МВД может какие--то претензии в ДАННОМ случае рассматривать!!!!

12:44

FMS-Tambov

А может лучше рассмотреть поведение тихого и, скажем лишить его аккредитации?

12:27

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