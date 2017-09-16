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14:25 | Футбол — РФПЛ

Потеря дня. У Мамманы пропали собаки

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Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана на своей странице в Инстаграме выложил фото своих пропавших питомцев. Аргентинец пообещал вознаграждение тем, кто сможет найти бульдогов.

"Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения", - написано в объявлении.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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О.М.С.Б.О.Н.

Эй, собаки -пертербуржцы! А ну быстренько к этому псу!

16:18

П_о_в_а_р

Гаттузо Крут!!!!!!#! Так они во Францию пошли, на родину такскать. А бамжи собак не едят. Собака друг че...эээ бамжа. ------------------------------- Всё разбегутся от вас латиносы, ибо ворьё хужее поваров.

16:16

П_о_в_а_р

Верните псин, собаки!!!

16:15

Slim Taller

Корейцы в городе есть?! Стадион,вроде,строили...

15:54

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Так они во Францию пошли, на родину такскать. А бамжи собак не едят. Собака друг че...эээ бамжа.

15:17

inspire

в-третьих, подставили человека - ему теперь, кто много кто звонить будет и далеко не из-за бульдогов ============== после того как бульдоги найдутся (или не найдутся) этот телефон замолкнет

15:02

merniloskut

Опять бакланы?

14:58

Millwall82

100 % болелы Спартака выкрали и взяли в заложники.

14:57

Millwall82

А текст он сам писал?)

14:55

Rexik

Сейчас ему предложат несколько тысяч бульдогов, только выбирай.

14:41

shpasic

это Денисов - любитель бульдогов)

14:33

551766

serzheo с какой целью инересуемся? Они у тебя?

14:33

KapMaH

Во-первых, да, 3000, во-вторых, помогли человеку - теперь этих бульдогов будет полгорода искать, в-третьих, подставили человека - ему теперь, кто много кто звонить будет и далеко не из-за бульдогов.

14:33

serzheo

300 или 3000?))

14:28