Потеря дня. У Мамманы пропали собаки

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана на своей странице в Инстаграме выложил фото своих пропавших питомцев. Аргентинец пообещал вознаграждение тем, кто сможет найти бульдогов.
"Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения", - написано в объявлении.
О.М.С.Б.О.Н.
Эй, собаки -пертербуржцы! А ну быстренько к этому псу!
16:18
П_о_в_а_р
Гаттузо Крут!!!!!!#! Так они во Францию пошли, на родину такскать. А бамжи собак не едят. Собака друг че...эээ бамжа. ------------------------------- Всё разбегутся от вас латиносы, ибо ворьё хужее поваров.
16:16
П_о_в_а_р
Верните псин, собаки!!!
16:15
Slim Taller
Корейцы в городе есть?! Стадион,вроде,строили...
15:54
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Так они во Францию пошли, на родину такскать. А бамжи собак не едят. Собака друг че...эээ бамжа.
15:17
inspire
в-третьих, подставили человека - ему теперь, кто много кто звонить будет и далеко не из-за бульдогов ============== после того как бульдоги найдутся (или не найдутся) этот телефон замолкнет
15:02
merniloskut
Опять бакланы?
14:58
Millwall82
100 % болелы Спартака выкрали и взяли в заложники.
14:57
Millwall82
А текст он сам писал?)
14:55
Rexik
Сейчас ему предложат несколько тысяч бульдогов, только выбирай.
14:41
shpasic
это Денисов - любитель бульдогов)
14:33
551766
serzheo с какой целью инересуемся? Они у тебя?
14:33
KapMaH
Во-первых, да, 3000, во-вторых, помогли человеку - теперь этих бульдогов будет полгорода искать, в-третьих, подставили человека - ему теперь, кто много кто звонить будет и далеко не из-за бульдогов.
14:33
serzheo
300 или 3000?))
14:28