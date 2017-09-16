Потеря дня. У Мамманы пропали собаки

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана на своей странице в Инстаграме выложил фото своих пропавших питомцев. Аргентинец пообещал вознаграждение тем, кто сможет найти бульдогов.

"Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения", - написано в объявлении.