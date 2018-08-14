22:04 | Футбол — РПЛ

Потенциальный новичок ЦСКА Влашич вылетел в Москву


Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич, который близок к переходу в ЦСКА, вылетел из Сплита в Москву, сообщает Hajduk Split News. Ранее сообщалось, что армейцы были готовы заплатить "ирискам" 10 миллионов евро за 20-летнего игрока, но англичане отклонили это предложение, согласившись отдать его в аренду на один сезон.

Никола Влашич может перейти в ЦСКА. Кто он?

Напомним, Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивется в 8 миллионов евро. Основная позиция хорвата – центральный атакующий полузащитник. Кроме того, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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