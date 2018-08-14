Потенциальный новичок ЦСКА Влашич вылетел в Москву

Полузащитник "Эвертона" Никола Влашич, который близок к переходу в ЦСКА, вылетел из Сплита в Москву, сообщает Hajduk Split News. Ранее сообщалось, что армейцы были готовы заплатить "ирискам" 10 миллионов евро за 20-летнего игрока, но англичане отклонили это предложение, согласившись отдать его в аренду на один сезон.

Никола Влашич может перейти в ЦСКА. Кто он?

Напомним, Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость, по данным transfermakt.de, оценивется в 8 миллионов евро. Основная позиция хорвата – центральный атакующий полузащитник. Кроме того, он способен сыграть на позициях нападающего, а также обоих флангах в качестве вингера.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Today at the airport:

Hajduk players (travelling to Bucharest for ELQ game at Steaua) bumped into Nikola Vlašić (travelling to Moscow on loan to CSKA from Everton) and his father Joško.



Thank goodness! Niksi is finally out of that shitshow.https://t.co/eaWD3P3f2F – Hajduk Split News (@HajdukSplitNews) 14 августа 2018 г.

Таблица переходов РПЛ //

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