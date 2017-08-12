Потасовка в дерби ЦСКА - "Спартак". Как это было

В концовке матча 6-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Спартак" на поле вспыхнула потасовка.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

Команды сошлись фактически стенка на стенку после жесткого единоборства хавбека армейцев Понтуса Вернблума и форварда красно-белых Квинси Промеса, за которого вступился Георгий Джикия.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

Бригаде арбитра Владимира Сельдякова удалось быстро погасить страсти.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

По итогам инцидента желтые карточки получили армейцы Вернблум и Мариу Фернандес и спартаковцы Джикия и Промес.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

При этом Вернблум и Промес после конфликта пожалили друг другу руки.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"