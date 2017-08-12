Потасовка в дерби ЦСКА - "Спартак". Как это было

В концовке матча 6-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Спартак" на поле вспыхнула потасовка.
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Команды сошлись фактически стенка на стенку после жесткого единоборства хавбека армейцев Понтуса Вернблума и форварда красно-белых Квинси Промеса, за которого вступился Георгий Джикия.
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Бригаде арбитра Владимира Сельдякова удалось быстро погасить страсти.
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
По итогам инцидента желтые карточки получили армейцы Вернблум и Мариу Фернандес и спартаковцы Джикия и Промес.
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
При этом Вернблум и Промес после конфликта пожалили друг другу руки.
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Опрос
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес (футбол)
- Квинси Промес
- Георгий Джикия
- Владимир Сельдяков
Красно синий
Понтусу жёлтую конечно...А вот мордовороту Джикии однозначно красную...заступник нашёлся...
19:56
igogohruhru
Вообще-то Промес получил карточку значительно позже непонятно за что уже когда били штрафной. Возможно это был другой эпизод. Хотя может он понял что остался без карточки и крикнул судье: Эй ты! А мне карточку?
19:55
Obl2007
Вернблуна - костолома - в карцер ! Задобало это хамло !
19:51
аis
bond1951 1951 это год рождения? )))
19:50
bond1951
ПРОМЕС ты нарвешся..............
19:48