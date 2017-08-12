19:35 | Футбол — РФПЛ

Потасовка в дерби ЦСКА - "Спартак". Как это было

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак". Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак". Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак". Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак". Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак". Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
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В концовке матча 6-го тура премьер-лиги ЦСКА"Спартак" на поле вспыхнула потасовка.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

Команды сошлись фактически стенка на стенку после жесткого единоборства хавбека армейцев Понтуса Вернблума и форварда красно-белых Квинси Промеса, за которого вступился Георгий Джикия.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

Бригаде арбитра Владимира Сельдякова удалось быстро погасить страсти.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

По итогам инцидента желтые карточки получили армейцы Вернблум и Мариу Фернандес и спартаковцы Джикия и Промес.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

При этом Вернблум и Промес после конфликта пожалили друг другу руки.

Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".
Потасовка в концовке дерби ЦСКА - "Спартак".

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Красно синий

Понтусу жёлтую конечно...А вот мордовороту Джикии однозначно красную...заступник нашёлся...

19:56

igogohruhru

Вообще-то Промес получил карточку значительно позже непонятно за что уже когда били штрафной. Возможно это был другой эпизод. Хотя может он понял что остался без карточки и крикнул судье: Эй ты! А мне карточку?

19:55

Obl2007

Вернблуна - костолома - в карцер ! Задобало это хамло !

19:51

аis

bond1951 1951 это год рождения? )))

19:50

bond1951

ПРОМЕС ты нарвешся..............

19:48