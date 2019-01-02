"Постепенно прихожу в норму". Жиго - о восстановлении после травмы

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго заявил, что его восстановление после травмы идет по плану. 25-летний француз получил повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче 6-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:0).

- При такой травме восстановление - это довольно длительный, непростой процесс, - приводит слова Жиго официальный сайт "Спартака". - Но важно, что все идет по плану. Чувствую, как постепенно прихожу в норму.

Хочу как можно скорее вернуться на поле! Пользуясь случаем, поздравляю болельщиков "Спартака" с Новым годом. Спасибо им за поддержку, которую я постоянно ощущаю.

В текущем сезоне Жиго провел 8 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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