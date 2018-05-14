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Пост Артема Реброва после сезона "Спартака"

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Вратарь "Спартака"  Артем Ребров подвел итог сезона для команды. После публикации сообщения в Инстаграме ему пришлось закрыть комментарии к нему, поскольку читатели стали переходить на личности и комментировать пост в оскорбительной форме.

– Я думаю, в этом сезоне наши болельщики заслуживали большего, чем медали, – написал Ребров. – С другой стороны, в этом сезоне было много ярких моментов, которые войдут в историю ФК "Спартак". В любом случае, спасибо этому футбольному году за все!!! Нам, футболистам, делать выводы и готовиться дальше. А вам оставаться такими же, какие вы есть, лучшими болельщиками в мире! "Спартак" – чемпион! Спасибо!

Напомним, что по итогам сезона "Спартак" занял третье место в премьер-лиге.

 

Я думаю, в этом сезоне наши болельщики заслуживали большего, чем 🥉медали. С другой стороны, в этом сезоне было много ярких моментов, которые войдут в историю Ф.К. "Спартак" Москва. В любом случае, спасибо этому футбольному году за все!!! Нам, футболистам, делать выводы и готовиться дальше. Ну а 🔴⚪️?? А вам оставаться такими же какие вы есть, лучшими болельщиками в мире!!!! "Спартак" Чемпион!!!✊🏻💪🏻🔴⚪️ СПАСИБО!!!!!👏🏻👏🏻👏🏻 Фото @21nastya #ребров32 #спартакмосква #спасибозаподдержку #лучшийклубназемле #лучшиеболельщики #всебудетхорошо #спартакчемпион

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) 13 Май 2018 в 11:48 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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barney_37

вратарь - ДЫРА. Ребров - позор Cпартака.

15:44

Митяй.КБ

Бесполезный игрок и приспособленец

15:42

shpasic

и когда будет разговляться?

15:41

shpasic

и долго он будет постится после сезона?

15:41

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