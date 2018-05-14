Пост Артема Реброва после сезона "Спартака"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров подвел итог сезона для команды. После публикации сообщения в Инстаграме ему пришлось закрыть комментарии к нему, поскольку читатели стали переходить на личности и комментировать пост в оскорбительной форме.
– Я думаю, в этом сезоне наши болельщики заслуживали большего, чем медали, – написал Ребров. – С другой стороны, в этом сезоне было много ярких моментов, которые войдут в историю ФК "Спартак". В любом случае, спасибо этому футбольному году за все!!! Нам, футболистам, делать выводы и готовиться дальше. А вам оставаться такими же, какие вы есть, лучшими болельщиками в мире! "Спартак" – чемпион! Спасибо!
Напомним, что по итогам сезона "Спартак" занял третье место в премьер-лиге.
Я думаю, в этом сезоне наши болельщики заслуживали большего, чем 🥉медали. С другой стороны, в этом сезоне было много ярких моментов, которые войдут в историю Ф.К. "Спартак" Москва. В любом случае, спасибо этому футбольному году за все!!! Нам, футболистам, делать выводы и готовиться дальше. Ну а 🔴⚪️?? А вам оставаться такими же какие вы есть, лучшими болельщиками в мире!!!! "Спартак" Чемпион!!!✊🏻💪🏻🔴⚪️ СПАСИБО!!!!!👏🏻👏🏻👏🏻 Фото @21nastya #ребров32 #спартакмосква #спасибозаподдержку #лучшийклубназемле #лучшиеболельщики #всебудетхорошо #спартакчемпион
barney_37
вратарь - ДЫРА. Ребров - позор Cпартака.
15:44
Митяй.КБ
Бесполезный игрок и приспособленец
15:42
shpasic
и когда будет разговляться?
15:41
shpasic
и долго он будет постится после сезона?
15:41