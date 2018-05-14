Пост Артема Реброва после сезона "Спартака"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров подвел итог сезона для команды. После публикации сообщения в Инстаграме ему пришлось закрыть комментарии к нему, поскольку читатели стали переходить на личности и комментировать пост в оскорбительной форме.

– Я думаю, в этом сезоне наши болельщики заслуживали большего, чем медали, – написал Ребров. – С другой стороны, в этом сезоне было много ярких моментов, которые войдут в историю ФК "Спартак". В любом случае, спасибо этому футбольному году за все!!! Нам, футболистам, делать выводы и готовиться дальше. А вам оставаться такими же, какие вы есть, лучшими болельщиками в мире! "Спартак" – чемпион! Спасибо!

Напомним, что по итогам сезона "Спартак" занял третье место в премьер-лиге.