"Последствия могут быть самыми негативными". Агент Смолова - о влиянии на футбол дела Кокорина и Мамаева

Представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым и Федором Смоловым, Кахор Муминов в интервью "СЭ" высказался о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. По его мнению, данный инцидент – драма, серьезнейшее происшествие.

– Как прокомментируете ситуацию с Кокориным и Мамаевым?

– Знаете, это драма, серьезнейшее происшествие. Не понимаю всех этих шуток-прибауток вокруг темы. И ребятам, и футболу как отрасли в целом еще только предстоит осознать последствия, которые может повлечь эта выходка не только для игроков, но и для всех, кто трудится в нашем футболе. И последствия эти могут быть самыми негативными.

Что касается реакции.… Не хочется, чтобы общественный резонанс давил на принятие решений. Справедливый суд, но не судилище.

В этом смысле, реакция "Зенита" показалась более взвешенной и спокойной. "Краснодар" же выбрал стратегию отрубленного хвоста, как я понял, еще до конца расследования подав на расторжение. Что ж, Бог им судья. Но на то мы и люди, чтобы помнить не только плохое, но и хорошее. Помнить, например, то, что Мамаев был первым большим игроком, "сборником", который перешел в только становящийся на ноги "Краснодар", поверил в них. И я точно знаю, что Широков и тот же Смолов, при принятии решения о переходе, учитывали фактор Мамаева.

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