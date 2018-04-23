Капитан и защитник "Спартака" Денис Глушаков с Дмитрием Комбаровым вышли из подтрибунного помещения намного позже, чем стадион покинул клубный автобус – спустя более двух часов после окончания матча 27-го тура РФПЛ с "Ахматом" (1:3).
В разговоре с болельщиками игроки не стали сообщать о причине такой задержки, но раздали автографы всем желающим, после чего сели в один автомобиль и уехали с "Открытие Арены". (Вячеслав КОРОТКИН)
Последними стадион покинули Глушаков и Комбаров pic.twitter.com/kTLJMNBW7T– СЭ Спартак (@spartak_se) 23 апреля 2018 г.
Kasymus
сходка опг "Ромашка" решала бизнес...
00:38
Dexty_07
Праздновали наверное в раздевалке по привычкe. Фотки селфи делали. Курнули, бухнули - пришли в себя а уже никого нет и 1-3 на табло. И в СЭ 15 статей про упадок какой то.
00:24
igogohruhru
В.Каверин Два капитана.
00:24
waleriy
Виновники торжества.
00:04
Bobspartak
Боялись получить или с чувством выполненного долга.
00:01
shpasic
красавцы!
23:53 23 апреля