23:40 23 апреля | Футбол — РФПЛ

Последними стадион покинули Глушаков и Комбаров

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Капитан и защитник "Спартака" Денис Глушаков с Дмитрием Комбаровым вышли из подтрибунного помещения намного позже, чем стадион покинул клубный автобус – спустя более двух часов после окончания матча 27-го тура РФПЛ с "Ахматом" (1:3).

В разговоре с болельщиками игроки не стали сообщать о причине такой задержки, но раздали автографы всем желающим, после чего сели в один автомобиль и уехали с "Открытие Арены". (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Kasymus

сходка опг "Ромашка" решала бизнес...

00:38

Dexty_07

Праздновали наверное в раздевалке по привычкe. Фотки селфи делали. Курнули, бухнули - пришли в себя а уже никого нет и 1-3 на табло. И в СЭ 15 статей про упадок какой то.

00:24

igogohruhru

В.Каверин Два капитана.

00:24

waleriy

Виновники торжества.

00:04

Bobspartak

Боялись получить или с чувством выполненного долга.

00:01

shpasic

красавцы!

23:53 23 апреля

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