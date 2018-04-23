Последними стадион покинули Глушаков и Комбаров

Капитан и защитник "Спартака" Денис Глушаков с Дмитрием Комбаровым вышли из подтрибунного помещения намного позже, чем стадион покинул клубный автобус – спустя более двух часов после окончания матча 27-го тура РФПЛ с "Ахматом" (1:3).

В разговоре с болельщиками игроки не стали сообщать о причине такой задержки, но раздали автографы всем желающим, после чего сели в один автомобиль и уехали с "Открытие Арены". (Вячеслав КОРОТКИН)