После заседания по делу Еременко "выглянуло солнышко"

Заседание апелляционного комитета УЕФА по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко завершено. Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста, опубликовал в своем "Фейсбуке" совместное фото с финном.
"После слушаний по делу Еременко выглянуло солнышко", – написал он.
Напомним, что в сентябре прошлого года Еременко проходил допинг-контроль после двух матчей ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов: против "Байера" и "Тоттенхэма". В начале октября стало известно о том, что УЕФА отстранил хавбека от любой футбольной деятельности.
18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста. Хавбек подал апелляцию на это решение. Вердикт апелляционного комитета станет известен завтра или в начале следующей недели.
sprut73
Солнышко лучистое выглянуло весело, потому что с корешем мы нюхнули кокаинчику
19:18
ДОЗВОН ГУБЕР
Просто хоцца напомнить юристу -- профану в астрономии, что до ""дня весеннего равноденствия"", а в 17-м ЭТО 20-е марта, ""солнышко"" будет светить из-под "копчика"... Ну, если, канешна, прокопа ЭТО устраивает....
19:08
Der schwein
После принятия коксика всегда появляеццо солнышко и месяц ясный)))))
18:58
футбол_2018
Вместо 2 получит 4.
18:42