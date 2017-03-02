После заседания по делу Еременко "выглянуло солнышко"

Заседание апелляционного комитета УЕФА по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко завершено. Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста, опубликовал в своем "Фейсбуке" совместное фото с финном.

"После слушаний по делу Еременко выглянуло солнышко", – написал он.

Напомним, что в сентябре прошлого года Еременко проходил допинг-контроль после двух матчей ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов: против "Байера" и "Тоттенхэма". В начале октября стало известно о том, что УЕФА отстранил хавбека от любой футбольной деятельности.

18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста. Хавбек подал апелляцию на это решение. Вердикт апелляционного комитета станет известен завтра или в начале следующей недели.