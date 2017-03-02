18:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

После заседания по делу Еременко "выглянуло солнышко"

Роман ЕРЕМЕНКО (в центре). Фото Facebook
Роман ЕРЕМЕНКО (в центре). Фото Facebook
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Заседание апелляционного комитета УЕФА по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко завершено. Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста, опубликовал в своем "Фейсбуке" совместное фото с финном.

"После слушаний по делу Еременко выглянуло солнышко", – написал он.

Напомним, что в сентябре прошлого года Еременко проходил допинг-контроль после двух матчей ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов: против "Байера" и "Тоттенхэма". В начале октября стало известно о том, что УЕФА отстранил хавбека от любой футбольной деятельности.

18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста. Хавбек подал апелляцию на это решение. Вердикт апелляционного комитета станет известен завтра или в начале следующей недели.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sprut73

Солнышко лучистое выглянуло весело, потому что с корешем мы нюхнули кокаинчику

19:18

ДОЗВОН ГУБЕР

Просто хоцца напомнить юристу -- профану в астрономии, что до ""дня весеннего равноденствия"", а в 17-м ЭТО 20-е марта, ""солнышко"" будет светить из-под "копчика"... Ну, если, канешна, прокопа ЭТО устраивает....

19:08

Der schwein

После принятия коксика всегда появляеццо солнышко и месяц ясный)))))

18:58

футбол_2018

Вместо 2 получит 4.

18:42

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