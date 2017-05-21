После первого тайма: ЦСКА - в Лиге чемпионов, "Крылья" - в ФНЛ

Завершились первые таймы в восьми матчах 30-го тура чемпионата России.
Счет после 45 минут игры:
"АРСЕНАЛ" – "СПАРТАК" – 2:0
"АМКАР" – "РУБИН" – 0:2
ЦСКА – "АНЖИ" – 3:0
"ОРЕНБУРГ" – "РОСТОВ" – 0:0
"УФА" – "УРАЛ" – 1:0
"ЛОКОМОТИВ" – "ЗЕНИТ" – 0:1
"ТОМЬ" – "КРАСНОДАР" – 0:3
"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" – "ТЕРЕК" – 0:1
Таким образом, на данный момент второе место в турнирной таблице, дающее право играть в Лиге чемпионов, занимает ЦСКА.
"Зенит" пока третий (Лига Европы), четвертый – "Ростов" (Лига Европы).
Напрямую в ФНЛ вылетают "Крылья Советов", а в "стыки" попадают "Арсенал" и "Оренбург".
Турнирная таблица за 45 минут до конца чемпионата pic.twitter.com/YK2VECU5c4– СЭ Футбол (@football_se) 21 мая 2017 г.