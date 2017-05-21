 После первого тайма: ЦСКА - в Лиге чемпионов, "Крылья" - в ФНЛ. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

После первого тайма: ЦСКА - в Лиге чемпионов, "Крылья" - в ФНЛ

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Завершились первые таймы в восьми матчах 30-го тура чемпионата России.

Счет после 45 минут игры:
"АРСЕНАЛ" – "СПАРТАК" – 2:0
"АМКАР" – "РУБИН" – 0:2
ЦСКА – "АНЖИ" – 3:0
"ОРЕНБУРГ" – "РОСТОВ" – 0:0
"УФА" – "УРАЛ" – 1:0
"ЛОКОМОТИВ" – "ЗЕНИТ" – 0:1
"ТОМЬ" – "КРАСНОДАР" – 0:3
"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" – "ТЕРЕК" – 0:1

Таким образом, на данный момент второе место в турнирной таблице, дающее право играть в Лиге чемпионов, занимает ЦСКА.

"Зенит" пока третий (Лига Европы), четвертый – "Ростов" (Лига Европы).

Напрямую в ФНЛ вылетают "Крылья Советов", а в "стыки" попадают "Арсенал" и "Оренбург".

Полный финиш! Битва за Европу, борьба за выживание. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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