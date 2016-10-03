00:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

После матча "Зенита" и "Спартака" привлечены к ответственности 22 болельщика

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22 болельщика были привлечены к ответственности за мелкие правонарушения по итогам матча 9-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2), сообщает на официальный сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время проведения футбольного матча "Зенит" – "Спартак" было задействовано около 1300 сотрудников петербургской полиции. Помощь в обеспечении безопасности оказывали сотрудники охранных предприятий и члены добровольных народных дружин. 22 человека привлечены к ответственности за мелкие правонарушения. Грубых нарушений общественного порядка не допущено", – говорится в сообщении.

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