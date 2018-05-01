После матча "Зенит" - ЦСКА вандалы испортили граффити с Боярским. Фото

Неизвестные испортили граффити с известным российским артистом и болельщиком "Зенита" Михаилом Боярским на углу Петроградской улицы и Морского проспекта в Санкт-Петербурге, сообщает "Комсольская правда". Портрет испорчен красной и синей краской. Накануне "Зенит" проводил домашний матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).



Отмечается, что осенью 2016 года в Санкт-Петербурге перед встречей со "Спартаком" были испорчены сразу два граффити: с Боярским и бывшим полузащитник "Зенита" Мигелем Данни. Тогда их удалось восстановить.

Граффити с Боярским забросали шариками с краской. Накануне "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА, а Боярский пригрозил начать болеть за "Тосно": https://t.co/3n7G89vJmj pic.twitter.com/gXa9au6aY1 – KP.RU - Петербург (@kppiter) 1 мая 2018 г.