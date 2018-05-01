После матча "Зенит" - ЦСКА вандалы испортили граффити с Боярским. Фото

Неизвестные испортили граффити с известным российским артистом и болельщиком "Зенита" Михаилом Боярским на углу Петроградской улицы и Морского проспекта в Санкт-Петербурге, сообщает "Комсольская правда". Портрет испорчен красной и синей краской. Накануне "Зенит" проводил домашний матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).
Отмечается, что осенью 2016 года в Санкт-Петербурге перед встречей со "Спартаком" были испорчены сразу два граффити: с Боярским и бывшим полузащитник "Зенита" Мигелем Данни. Тогда их удалось восстановить.
Граффити с Боярским забросали шариками с краской. Накануне "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА, а Боярский пригрозил начать болеть за "Тосно": https://t.co/3n7G89vJmj pic.twitter.com/gXa9au6aY1– KP.RU - Петербург (@kppiter) 1 мая 2018 г.
Коновалл
Beard Коновалл..........Москвы не было бы и Питера.........красиво сказал!..продолжу логический ряд,без Киева не было бы Руси,без Руси и Москва была мокшанской столицей,ну а про Питер ты уже всё сказал. 16:54------------------Мог бы согласиться, если бы не одно но. В данном случае, это не Москва себя противопоставляет Питеру, а совсем наоборот. Это -раз. А второе, в отличие от некоторых жителей культурной столици я, как москвич, не собираюсь себя противопоставлять и Киеву. Так шта комплекс неполноценности никто пока еще не отменял.
17:09
0,7 в одно рыло
баламошка Надо всех бомжей убить. Кроме Ю.Ю., Гарика и Шпасика) Ну ещё может пожалеть парочку. А остальных на мыло! Гитлер баламошко готов к действию!) ------------------------- ....а потом свиномошко проснулся, и пошел к кормушке жрать отруби..
17:04
Семь ветров
Ну как бэ аффтар получит вновь заказ на восстановление шедевра и поднимет бабосики. Его и проверять в первую очередь. Хотя почерк явно попахивает навозом.
16:59
баламошка
Надо всех бомжей убить. Кроме Ю.Ю., Гарика и Шпасика) Ну ещё может пожалеть парочку. А остальных на мыло! Гитлер баламошко готов к действию!)
16:56
Beard
Коновалл..........Москвы не было бы и Питера.........красиво сказал!..продолжу логический ряд,без Киева не было бы Руси,без Руси и Москва была мокшанской столицей,ну а про Питер ты уже всё сказал.
16:54
kaduly
Кони как свиньи.животные.
16:53
serzheo
Московитым надобно свой согаз организовать, внутрянскомкадышный. Сагаз, так сказать, удельного патриархального княжества Московия. А они всей дружной, московитой толпой в ЛЧ выходят. Еще и от имени страны там вещать будут. Ну как будут... 0 7 получат, да и всё. Обидно наблюдать позор мкадышный.
16:51
Ivenhoe
Уродцы и те, кто испортил графити, и те на ветке, кто это одобряет. Судя по цветам вандалов, это могли быть армейцы, но не пойман - не вор: это могла быть и подстава. Если это армейцы, то мне стыдно, а если кто-то другой, то мне просто жалко. Сам был "уродцем" - и стены подъездов портил, и заборы, но потом как что-то переключилось в мозгу, и сейчас даже фантик от конфетки не брошу на улице, только в урну или мусорный бак... И как же хорошо, что все-таки переключилось. А могло бы и не переключиться. И был бы я на ветке, как "баламошка".
16:50
Beard
Коновалл
16:50
romy4_84
ну и быдлятина здесь отписалась. такие и эрмитаж сожгут только потому, что в питере. тошнит от вас
16:49
Jean4
Не первый раз уже покушаются на граффити с Боярским и всегда после встреч с московскими клубами. Красно-синяя краска как бы намекает. =)
16:41
Коновалл
serzheo-----------------------Из таких как ты, комплекс неполноценности так и прет. Вечно обиженные, что столичный статус когда-то утратили. Ну ничем твои речи не отличаются от укропских. Те Россиию дразнят игом, а себя считают европейской цивилизцией. И ты туда же. Ты такой же укроп, только российского розлива. И невдомек тебе, обиженному и недооцененному, что тысячелетняя история Москвы, с точки зрения "российской цивилизации" куда более ценна для России, чем ваша питерская. Запомни, неуч: без Москвы не было бы и Питера.
16:23
Beard
как по мне,вместе с сынком,конченый пидар,не по сексуальной ориентации, а по натуре.
16:16
вперёд Спартак!
Это предупреждение бомжей, чтобы не смел болеть за Тосно!))))))))))))))))))))))
16:13
вперёд Спартак!
Это предупреждение бомжей, чтобы не смел болеть за Тосно!)))))))))))))))))))))))))
16:11
svoyak
У быдла нет ни клубной принадлежности, ни национальности, но есть одна отличительная особенность- отсутствие мозгов и животные инстинкты
16:10
lsergey733
Коновалл, а с тех пор, как теплотрассу сменили на газотрассу... наверное! А подвал не помойка, все же -- для немытых уже цивилизация !!!
16:09
delacrua
Стало гораздо лучше! многие солидарны, нам понравилось ))) в реале боярский как гуманоид... глаза у ушей практически, ну что это за... так что респект тем, кто разукрасил портрет! )))
16:01
Коновалл
serzheo Утырочное московитое племя нельзя пускать в цивилизацию. 15:34-------------------------С каких это пор теплотрасса и подвал стали считаться цивилизацией?
15:58
lsergey733
serzheo Утырочное московитое племя нельзя пускать в цивилизацию. --------------- Ааааааа, когда толпа немытых из Ленинграда, приезжая на матчи в Москву, начинает крушить на своем пути все подряд, начиная с вокзала и заканчивая стадионом --- это оказывается ЦИВИЛИЗАЦИЯ !!!!!! Во как...
15:56
bvb1987
плачини испортил)
15:55
баламошка
0,7 в одно рыло Что эти, что тарасята умеют только гадить. Хотя чего тут удивительного, живут ведь в хлеву. И те, и другие.//////////////Голубец, иди ..и соси! 48 лет не победь, как вы любите и живи в пердиве вместе со своими лживыми бомжами Сержио и Миллуошкой. Наплодили собак немытых...
15:52
баламошка
Тока што мысль пришла (как обычно гениальная). А облизательно дебила на лисапеде фоткать надо было? Он там зачем?
15:50
0,7 в одно рыло
Что эти, что тарасята умеют только гадить. Хотя чего тут удивительного, живут ведь в хлеву. И те, и другие.
15:38
DJKrolik
Стало лучше (с)
15:35
serzheo
Утырочное московитое племя нельзя пускать в цивилизацию.
15:34
баламошка
Не испортили, а дополнили.
15:27
EnsiferumSP
Судя по расцветке говн, это явно кони.
15:25
pimpin000
Стало лучше чем было. Какой же это вандализм, это творчество!!!
15:23