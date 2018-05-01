15:14 | Футбол — РФПЛ

После матча "Зенит" - ЦСКА вандалы испортили граффити с Боярским. Фото

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Неизвестные испортили граффити с известным российским артистом и болельщиком "Зенита" Михаилом Боярским на углу Петроградской улицы и Морского проспекта в Санкт-Петербурге, сообщает "Комсольская правда". Портрет испорчен красной и синей краской. Накануне "Зенит" проводил домашний матч 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0).

Отмечается, что осенью 2016 года в Санкт-Петербурге перед встречей со "Спартаком" были испорчены сразу два граффити: с Боярским и бывшим полузащитник "Зенита" Мигелем Данни. Тогда их удалось восстановить.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (29)
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Коновалл

Beard Коновалл..........Москвы не было бы и Питера.........красиво сказал!..продолжу логический ряд,без Киева не было бы Руси,без Руси и Москва была мокшанской столицей,ну а про Питер ты уже всё сказал. 16:54------------------Мог бы согласиться, если бы не одно но. В данном случае, это не Москва себя противопоставляет Питеру, а совсем наоборот. Это -раз. А второе, в отличие от некоторых жителей культурной столици я, как москвич, не собираюсь себя противопоставлять и Киеву. Так шта комплекс неполноценности никто пока еще не отменял.

17:09

0,7 в одно рыло

баламошка Надо всех бомжей убить. Кроме Ю.Ю., Гарика и Шпасика) Ну ещё может пожалеть парочку. А остальных на мыло! Гитлер баламошко готов к действию!) ------------------------- ....а потом свиномошко проснулся, и пошел к кормушке жрать отруби..

17:04

Семь ветров

Ну как бэ аффтар получит вновь заказ на восстановление шедевра и поднимет бабосики. Его и проверять в первую очередь. Хотя почерк явно попахивает навозом.

16:59

баламошка

Надо всех бомжей убить. Кроме Ю.Ю., Гарика и Шпасика) Ну ещё может пожалеть парочку. А остальных на мыло! Гитлер баламошко готов к действию!)

16:56

Beard

Коновалл..........Москвы не было бы и Питера.........красиво сказал!..продолжу логический ряд,без Киева не было бы Руси,без Руси и Москва была мокшанской столицей,ну а про Питер ты уже всё сказал.

16:54

kaduly

Кони как свиньи.животные.

16:53

serzheo

Московитым надобно свой согаз организовать, внутрянскомкадышный. Сагаз, так сказать, удельного патриархального княжества Московия. А они всей дружной, московитой толпой в ЛЧ выходят. Еще и от имени страны там вещать будут. Ну как будут... 0 7 получат, да и всё. Обидно наблюдать позор мкадышный.

16:51

Ivenhoe

Уродцы и те, кто испортил графити, и те на ветке, кто это одобряет. Судя по цветам вандалов, это могли быть армейцы, но не пойман - не вор: это могла быть и подстава. Если это армейцы, то мне стыдно, а если кто-то другой, то мне просто жалко. Сам был "уродцем" - и стены подъездов портил, и заборы, но потом как что-то переключилось в мозгу, и сейчас даже фантик от конфетки не брошу на улице, только в урну или мусорный бак... И как же хорошо, что все-таки переключилось. А могло бы и не переключиться. И был бы я на ветке, как "баламошка".

16:50

Beard

Коновалл

16:50

romy4_84

ну и быдлятина здесь отписалась. такие и эрмитаж сожгут только потому, что в питере. тошнит от вас

16:49

Jean4

Не первый раз уже покушаются на граффити с Боярским и всегда после встреч с московскими клубами. Красно-синяя краска как бы намекает. =)

16:41

Коновалл

serzheo-----------------------Из таких как ты, комплекс неполноценности так и прет. Вечно обиженные, что столичный статус когда-то утратили. Ну ничем твои речи не отличаются от укропских. Те Россиию дразнят игом, а себя считают европейской цивилизцией. И ты туда же. Ты такой же укроп, только российского розлива. И невдомек тебе, обиженному и недооцененному, что тысячелетняя история Москвы, с точки зрения "российской цивилизации" куда более ценна для России, чем ваша питерская. Запомни, неуч: без Москвы не было бы и Питера.

16:23

Beard

как по мне,вместе с сынком,конченый пидар,не по сексуальной ориентации, а по натуре.

16:16

вперёд Спартак!

Это предупреждение бомжей, чтобы не смел болеть за Тосно!))))))))))))))))))))))

16:13

вперёд Спартак!

Это предупреждение бомжей, чтобы не смел болеть за Тосно!)))))))))))))))))))))))))

16:11

svoyak

У быдла нет ни клубной принадлежности, ни национальности, но есть одна отличительная особенность- отсутствие мозгов и животные инстинкты

16:10

lsergey733

Коновалл, а с тех пор, как теплотрассу сменили на газотрассу... наверное! А подвал не помойка, все же -- для немытых уже цивилизация !!!

16:09

delacrua

Стало гораздо лучше! многие солидарны, нам понравилось ))) в реале боярский как гуманоид... глаза у ушей практически, ну что это за... так что респект тем, кто разукрасил портрет! )))

16:01

Коновалл

serzheo Утырочное московитое племя нельзя пускать в цивилизацию. 15:34-------------------------С каких это пор теплотрасса и подвал стали считаться цивилизацией?

15:58

lsergey733

serzheo Утырочное московитое племя нельзя пускать в цивилизацию. --------------- Ааааааа, когда толпа немытых из Ленинграда, приезжая на матчи в Москву, начинает крушить на своем пути все подряд, начиная с вокзала и заканчивая стадионом --- это оказывается ЦИВИЛИЗАЦИЯ !!!!!! Во как...

15:56

bvb1987

плачини испортил)

15:55

баламошка

0,7 в одно рыло Что эти, что тарасята умеют только гадить. Хотя чего тут удивительного, живут ведь в хлеву. И те, и другие.//////////////Голубец, иди ..и соси! 48 лет не победь, как вы любите и живи в пердиве вместе со своими лживыми бомжами Сержио и Миллуошкой. Наплодили собак немытых...

15:52

баламошка

Тока што мысль пришла (как обычно гениальная). А облизательно дебила на лисапеде фоткать надо было? Он там зачем?

15:50

0,7 в одно рыло

Что эти, что тарасята умеют только гадить. Хотя чего тут удивительного, живут ведь в хлеву. И те, и другие.

15:38

DJKrolik

Стало лучше (с)

15:35

serzheo

Утырочное московитое племя нельзя пускать в цивилизацию.

15:34

баламошка

Не испортили, а дополнили.

15:27

EnsiferumSP

Судя по расцветке говн, это явно кони.

15:25

pimpin000

Стало лучше чем было. Какой же это вандализм, это творчество!!!

15:23

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