Посещаемость домашних матчей "Зенита" выросла на 143 процента

Каждая игра чемпионата России на стадионе "Санкт-Петербург" в среднем собирает 43 903 зрителя, сообщает пресс-служба "Зенита". Этот показатель на 143 процент превышает цифры за предыдущие 22 сезона, начиная с 1992 года. До переезда на новую арену матчи сине-бело-голубые в среднем посещали 18 084 болельщика.

"Зенит" - 31-й в общеевропейском рейтинге посещаемости в этом сезоне. Так, матчи "Челси", "Валенсии", "Лиона" и "Ювентуса" собирают меньше зрителей, чем в Санкт-Петербурге. Лидирует здесь на протяжении многих лет дортмундская "Боруссия" - 80 830 зрителя.

Кроме того, "Зенит" - 2-й по показателю посещаемости в Лиге Европы. Матчи команды в среднем посещают 48 439 зрителя. Лидирует здесь "Арсенал" - 59 359 болельщика.

"Зенит" обходит "Спартак". Главные (пока) цифры сезона