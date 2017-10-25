Посещаемость домашних матчей "Зенита" выросла на 143 процента

Каждая игра чемпионата России на стадионе "Санкт-Петербург" в среднем собирает 43 903 зрителя, сообщает пресс-служба "Зенита". Этот показатель на 143 процент превышает цифры за предыдущие 22 сезона, начиная с 1992 года. До переезда на новую арену матчи сине-бело-голубые в среднем посещали 18 084 болельщика.
"Зенит" - 31-й в общеевропейском рейтинге посещаемости в этом сезоне. Так, матчи "Челси", "Валенсии", "Лиона" и "Ювентуса" собирают меньше зрителей, чем в Санкт-Петербурге. Лидирует здесь на протяжении многих лет дортмундская "Боруссия" - 80 830 зрителя.
Кроме того, "Зенит" - 2-й по показателю посещаемости в Лиге Европы. Матчи команды в среднем посещают 48 439 зрителя. Лидирует здесь "Арсенал" - 59 359 болельщика.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-25-poseshchaemost-domashnikh-matchey-zenita-v-chempionate-rossii-vyrosla-na-143.htm
баламошка
Bibigon2000/////////Фуфлогон, иди уроки лучше учи, а то ЕГЭ не сдашь и на всю жизнь на свалке прозябать останешься, помоешный бомжонок.
19:33
Bibigon2000
баламошка=========ты когда говна переешь,не ходи к компьютеру...
19:30
paveprag
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
19:28
баламошка
Как в Средние века босоте помои бесплатно на улицу выплёскивали, чтоб они пожрали, так и сейчас бомжам бесплатно или за копейки билеты раздают в Гнездо Бакланов)
19:02
Roov
У нормальных людей это называется "почти в два с половиной раза". 143 процента)))
18:43
shpasic
странно, что не на 146.
18:38