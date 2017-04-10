Попович после гола "Спартаку" попал в стартовый состав "Оренбурга" на матч с "Уралом"

Стали известны составы "Урала" и "Оренбурга" на матч 22-го тура чемпионата России. Наставник гостей Роберт Евдокимов произвел одну замену в "старте" команды по сравнению с игрой против "Спартака" (2:3). С первых минут на поле появится автор гола в ворота красно-белых Денис Попович.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Урал": Заболотный, Балажиц, Новиков, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Коробов, Димитров, Манучарян, Лунгу, Ильин.

Запасные – Арапов, Тимофеев, Табидзе, Динга, Павленко, Павлюченко, Ставпец, Панков, Глушков, Ломакин, Серченков, Щербаков.

"Оренбург": Кержаков, Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Парняков, Малых, Дюриш, Афонин, Попович, Георгиев, Григорьев.

Запасные – Руденко, Абакумов, Жунич, Саная, Нехайчик, Андреев, Ефремов, Бордачев, Лобжанидзе, Драгун.

Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Урал" – "Оренбург"