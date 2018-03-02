Попов забил первый гол за "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов открыл счет на 36-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи". С передачи нападающего Сердара Азмуна хавбек с лету с разворота пробил вратаря махачкалинцев Георгия Лорию.

Отметим, что 30-летний игрок забил первый гол в своей дебютной встрече за казанскую команду. Футболист в минувшее трансферное окно перешел из "Спартака" на правах аренды до конца сезона.

Трансляция матча "Анжи" - "Рубин"