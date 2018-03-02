Попов забил первый гол за "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Ивелин Попов открыл счет на 36-й минуте матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи". С передачи нападающего Сердара Азмуна хавбек с лету с разворота пробил вратаря махачкалинцев Георгия Лорию.
Отметим, что 30-летний игрок забил первый гол в своей дебютной встрече за казанскую команду. Футболист в минувшее трансферное окно перешел из "Спартака" на правах аренды до конца сезона.
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Cheremis57 Не надейся. Против "Спартака" Попов играть не будет
21:02 2 марта
Cheremis57
Браво, Ивелин! Так держать!! Если забьёшь такой же шикарный гол "Спартаку" в Казани, вообще будешь молодчик!!!
20:24 2 марта