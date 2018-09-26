Попов вызван в сборную Болгарии

Хавбек "Спартака" Ивелин Попов получил приглашение в сборную Болгарии на матчи Лиги наций, сообщает пресс-служба красно-белых. Игрока ждут в расположении национальной команды с 8 по 16 октября.

В рамках группы 3 Лиги C болгары встретятся 13 октября в Софии со сборной Кипра, а 16 октября сыграют в Осло с Норвегией. После двух матчей в активе команды Попова шесть очков.

Попов не полетел со "Спартаком" на матч 1/16 ОЛИМП-Кубка России против "Черноморца" в Новороссийск.

"Черноморец" – "Спартак": Олимп-Кубок России по футболу, 1/16 финала, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция, начало в 18.30 (мск)