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17:58 | Футбол — РФПЛ

Попов - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Рубином"


Стал известен состав "Спартака" на матч 9-го тура чемпионата России против "Рубина". Хавбек клуба Ивелин Попов появится с первых минут, несмотря на информацию о травме. 

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Ребров – Ещенко, Боккетти, Джикия, Кутепов, Комбаров – Попов, Фернанду, Глушаков, Промес – Луиз Адриану; запасные - Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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