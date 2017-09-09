Попов - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Рубином"

Стал известен состав "Спартака" на матч 9-го тура чемпионата России против "Рубина". Хавбек клуба Ивелин Попов появится с первых минут, несмотря на информацию о травме.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом: Ребров – Ещенко, Боккетти, Джикия, Кутепов, Комбаров – Попов, Фернанду, Глушаков, Промес – Луиз Адриану; запасные - Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.