Попов присоединится к "Рубину" во вторник

Полузащитник Ивелин Попов присоединится к "Рубину" на сборе команды в Марбелье во вторник. Напомним, что в понедельник клуб объявил об аренде болгарина у "Спартака" до конца сезона. В данный момент 30-летний футболист улаживает дела в Москве.

Изначально Попов не был внесен клубом в список на сбор команды в Испании. Напомним, что "Рубин" сыграет с норвежскими клубами "Сарпсборг", "Волеренга", "Лиллестрем" и "Русенборг". Сбор завершится 25 февраля. В этом сезоне Попов провел 13 матчей в чемпионате России, в которых не отличился результативными действиями. (Андрей СИЗЯКИН)