Попов отвезет кубок чемпионов премьер-лиги в Болгарию

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов поедет в Болгарию, чтобы показать кубок чемпиона России, завоеванный в прошлом сезоне. Напомним, что болгарин пропустит предстоящий матч 8-го тура премьер-лиги против "СКА-Хабаровск" из-за микротравмы.

– Чемпионский кубок РФПЛ ожидает своей первой поездки в Болгарию. Он не может дождаться, когда окажется в Софии, – написал Попов в Фейсбуке.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Спартак" состоится 27 августа и начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи