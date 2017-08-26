Попов не поможет "Спартаку" в игре против "СКА-Хабаровск"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил 22 футболиста на матч 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Предстоящую игру пропустит полузащитник Ивелин Попов, получивший на вчерашней тренировке микротравму связки колена. Также встречу пропустят нападающий Зе Луиш, восстанавливающийся после травмы, а также дисквалифицированный хавбек Александр Самедов.

В составе красно-белых в Хабаровск вылетели следующие футболисты: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Денис Давыдов, Артем Самсонов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо и Луиз Адриану.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Спартак" состоится 27 августа и начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи