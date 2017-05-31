Попечительский совет "Рубина" утвердил новую модель развития клуба до 2020 года

Сегодня в Казани состоялся Попечительский совет "Рубина", на котором были подведены итоги минувшего сезона. Напомним, что в сезоне-2016/17 казанский клуб занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

По ходу мероприятия президент клуба Ильсур Метшин доложил о результатах стратегии клуба. Отмечается, что в докладе говорилось о проведении капитального ремонта базы, реконструкции "Казань Арены", постройке нового поля на тренировочной базе "Рубина". Налажен конструктивный диалог с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом УЕФА Александером Чеферином. Впервые в истории к финансированию клуба были привлечены коммерческие спонсоры.

Напомним, что по итогам совета Метшин подал в отставку. Управление команды перешло к компании "ТАИФ".