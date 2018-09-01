19:02 | Футбол — РПЛ

"Понял, что теряет, и прилетел за билетами в Краснодар". Геркус поставил Радимова в пример Глушакову


Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус встретился в Краснодаре с экс-полузащитником "Зенита"  Владиславом Радимовым. Ранее функционер предлагал билеты на матчи с участием железнодорожников в Лиге чемпионов Радимову и хавбеку "Спартака"  Денису Глушакову

- Владислав Радимов понял, наконец, что теряет и решил не откладывать дело в долгий ящик - прилетел за билетами аж в Краснодар. Денис Глушаков, для вас ему передать? Завтра можете пересечься на Крестовском, - написал Геркус в Инстаграме.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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