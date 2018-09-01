"Понял, что теряет, и прилетел за билетами в Краснодар". Геркус поставил Радимова в пример Глушакову

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус встретился в Краснодаре с экс-полузащитником "Зенита" Владиславом Радимовым. Ранее функционер предлагал билеты на матчи с участием железнодорожников в Лиге чемпионов Радимову и хавбеку "Спартака" Денису Глушакову.
- Владислав Радимов понял, наконец, что теряет и решил не откладывать дело в долгий ящик - прилетел за билетами аж в Краснодар. Денис Глушаков, для вас ему передать? Завтра можете пересечься на Крестовском, - написал Геркус в Инстаграме.
@radimov02 понял, наконец, что теряет и решил не откладывать дело в долгий ящик - прилетел за билетами аж в Краснодар. @glushak8 , для вас ему передать? Завтра можете пересечься на Крестовском 😉 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда
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Самый смешной диалог года. Радимов и Глушаков жгут в Инстаграме
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