Понтус Вернблум: "Все решили очковые потери ЦСКА в октябре-ноябре"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что перед стартом следующего сезона команде нужно хорошо отдохнуть. Швед подчеркнул, что клуб не может быть доволен итоговым вторым местом.

– Наверное, я уже вошел в историю ЦСКА, как футболист с наибольшим количеством желтых карточек, – цитирует Bobsoccer Вернблума. – Можно это проверить? Если по сезону, то мы завершили его на высокой ноте. В концовке чемпионата часто побеждали, показывали хороший футбол. Стремились занять второе место и в итоге решили эту задачу. Но мы не можем быть довольными, поскольку всегда хотим быть только на вершине!

Почему не получилось на этот раз? Думаю, все решили наши очковые потери в октябре-ноябре. Пожалуй, именно они стали решающими. Пытались наверстать упущенное, этого хватило для того, чтобы финишировать вторыми. Теперь надо хорошо отдохнуть и с новыми силами готовиться к следующему сезону. Он обещает быть насыщенным и интересным. До скорой встречи!