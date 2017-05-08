Понтус Вернблум: "Восемь матчей без карточек? Может, я старею"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 27-го тура чемпионата России с "Амкаром" (2:0) отметил, что было тяжело преодолевать оборону соперника. По его словам, он стал получать меньше желтых карточек из-за изменений в схеме игры.

– Был очень тяжелый матч. В первом тайме они "припарковали автобус" в своей штрафной площади, оборонялись вдевятером, - цитирует Вернблума официальный сайт ЦСКА. - Поэтому нам было непросто. Во втором тайме нам удалось проникнуть в штрафную, мы забили первый гол, после чего игра раскрылась. Соперник старался отыграться, мы забили второй мяч, и после этого игра была сделана.



– Армейцы часто играют неудачно в Перми. Держали ли это в уме?

– "Амкар" – хорошая команда с хорошей обороной, выбегают в контратаки. Они во многом полагаются на стандарты и контратаки. Мы скорее атакующая команда, нам необходимо идти вперед, комбинировать. В перерыве мы поговорили и поняли, что надо во втором тайме больше доставлять мяч в штрафную за счет проникающих передач, забросов и диагоналей. Это нам удалось. Но всегда тяжело играть против команды, которая только обороняется. При этом надо отдать им должное – в защите они играют неплохо и хорошо контратакуют.



– У вас уже восемь матчей подряд без карточек, это совсем на вас не похоже!

– Может, я старею, или чему-то научился (улыбается.) Жена тоже спрашивает – как это случилось, что я не получаю карточек! Если говорить серьезно, мы сейчас играем более компактно, я чувствую, что у меня есть поддержка за спиной. При предыдущей схеме я был последним игроком, который мог остановить контратаку, приходилось в подкатах ценой желтой карточки прерывать выпады. Сейчас есть поддержка партнеров, поэтому не приходится так сильно фолить в центре поля. Плюс я стал не так часто разговаривать с судьями, веду себя более корректно. Наверное, взрослею.



– В самом разгаре борьба с "Зенитом". Что потребуется, чтобы занять второе место?

– Мы должны думать только о том, на что можем повлиять. Будем идти вперед шаг за шагом. Нам надо обыграть "Арсенал", "Рубин" и "Анжи". Надо отработать это на 100 процентов, а там посмотрим.