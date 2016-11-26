Понтус Вернблум: "У ЦСКА мало игроков, но это не оправдание"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после ничьей в матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что игра на позиции нападающего знакома ему. Он добавил, что погода и тяжелый график армейцев не повлияли на исход встречи.

– Я играл на позиции нападающего в начале карьеры, – сказал Вернблум в эфире телеканала "Наш футбол". – Мне эта позиция известна. Имел сегодня хорошую возможность забить, но не смог.

Поле? Обе команды были в одинаковых условиях. "Рубин" хорошо оборонялся у своих ворот. Тяжелый календарь? Все в порядке. Лучше часто играть, чем тренироваться. У нас мало игроков, но это не оправдание, когда нет результата.