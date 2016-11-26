16:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Понтус Вернблум: "У ЦСКА мало игроков, но это не оправдание"

0
0
0
1

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после ничьей в матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что игра на позиции нападающего знакома ему. Он добавил, что погода и тяжелый график армейцев не повлияли на исход встречи.

– Я играл на позиции нападающего в начале карьеры, – сказал Вернблум в эфире телеканала "Наш футбол". – Мне эта позиция известна. Имел сегодня хорошую возможность забить, но не смог.

Поле? Обе команды были в одинаковых условиях. "Рубин" хорошо оборонялся у своих ворот. Тяжелый календарь? Все в порядке. Лучше часто играть, чем тренироваться. У нас мало игроков, но это не оправдание, когда нет результата.

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Mossa_mossa

Понтцс один из немногих,кто болеет за дело

16:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ