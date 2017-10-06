Понтус Вернблум: "Рана должна полностью затянуться. Пока не могу ни играть, ни тренироваться"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что он хочет вернуться в строй как можно быстрее. Шведский хавбек получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0), который состоялся 1 октября.

– У ЦСКА впереди очень важные матчи, и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, - цитирует Bobsoccer Вернблума. - Вы ведь сейчас спросите, когда меня ждать на поле, верно? Конечно, я хочу быть в строю как можно быстрее. Но для этого рана должна полностью затянуться. Пока она открыта, такова ситуация на сегодняшний день. Проще говоря, в данный момент не могу ни играть, ни тренироваться.

– Матч в Краснодаре у ЦСКА 14-го числа.

– Знаю, знаю. Мне кажется, ситуация с моим возможным участием в этой встрече прояснится непосредственно перед игрой.

– Трудно даже представить, как вам было больно в том злополучном эпизоде, случившемся в матче с "Уфой".

– Это в прошлом. К счастью. Сейчас я работаю, чтобы вновь появиться на поле. Я скоро вернусь!

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