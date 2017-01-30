Понтус Вернблум: "Получение паспорта РФ? Я бы не хотел играть за другую страну"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, летом прошлого года заявивший о завершении карьеры в сборной Швеции, сообщил, что не вернется в национальную команду. За шведскую сборную хавбек провел 51 матч, в которых забил два гола.
– Совсем не хочу возвращаться в сборную, – цитирует ТАСС Вернблума. – Я наслаждаюсь тем, что у меня есть свободное время, и я могу уделить его своему восстановлению, залечиванию старых болячек. Мне уже не 20 лет, мне тяжело играть на много фронтов. Даже если моя команда выйдет на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России, я все равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться.
Я не думал о получении российского гражданства. Те ребята, которые его получали, ни разу не играли за свою сборную. Я сыграл за Швецию 50 матчей, поэтому мне это не нужно. Я бы не хотел играть за другую страну.
spetrov
serzheo, эх, Серега, не встал ты на путь исправления. Долгов ФК ЦСКА согласно отчету UEFA. Ну, вспомни, стадионы или их отсутствие. Буду надеяться дальше. :) До сезона еще далеко. Это там все темы, кроме самых низьменных, отойдут на второй план. :)
22:12 30 января
serzheo
spetrov____ Ты меня с кем -то перепутал. Каких долгов?
22:08 30 января
spetrov
serzheo, ты главное скажи: ты признаешь, что заблуждался в плане частей долгов клуба ЦСКА?
21:51 30 января
spetrov
...Хотя если поможешь отправить из клуба Л.Траоре, я даже не скажу ничего в сторону Баламошки целый месяц. Даже два! Или три? Я умею разделять главное и не очень. :)
21:49 30 января
serzheo
Зашел на страничку - и на тебе. Фу ты черт. Аж пот со лба.
21:48 30 января
spetrov
shpasic, вот тебе и пример конкретный. Баламошка, случаем, не из ваших будет? :) Ему, видимо, кажется, что он пошутил. :)
21:43 30 января
grroznyi85
Ну что за глупые вопросы про российское гражданство? Оно бы Вернблуму ничего не дало, так как он заигран за сборную Швеции в официальных матчах и будет считаться легионером.
21:42 30 января
баламошка
Подлый швед, дальний родственник Карла XII.
21:38 30 января
spetrov
shpasic, какая разница. Думаешь, наш клуб застрахован от подобных любителей? Я далек от такой уверенности. :) Везде таких хватает. :)
21:28 30 января
shpasic
а вдруг это какой-нибудь армейский аналог Дениса Мацуева брал "интервью"?)
21:13 30 января
Promesov
Ну вы сами все поняли! Уверен этот журналист знает в футболе не больше, чем я в балете. А где профессионализм подготовиться к вью, вопросы там интересные в блокнотик записать.
21:07 30 января
spetrov
...ТАСС? Отлично! Значит, такие индивидуумы работают в ТАСС. По нынешним временам подобных молодых да ранних в каком угодно СМИ встретишь. Про бортовые номера метеоритов или про ранцевые электрошокеры не надо напоминать?
21:03 30 января
spetrov
shpasic, так и я тебе о том говорю, что он принял решение (и мы, кстати, об этом слышали) завязать со своей сборной. Но мысль поговорить о российском паспорте, когда карьера уже прошла пик, почему-то пришла в голову каким-то индивидуумам.
21:00 30 января
shpasic
spetrov, TACC не приводит ни одного вопроса - только ответы. и, думаю, Вернблум не настолько тупой, чтобы не знать, что после одной сборной уже нельзя играть за вторую.
20:57 30 января
spetrov
shpasic, причем здесь красуется, если ему этот вопрос задали. Или ты думаешь, ему больше поговорить не о чем, как вдруг (!) ни с того, ни сего о паспорте гражданина России?
20:53 30 января
shpasic
сейчас, вроде, заигранный за другую сборную футболист будет в любом случае легионером. так что Вернблум просто красуется, ему уже Гинер объяснил, что паспорт погоды не сделает.
20:47 30 января
spetrov
...Пойдите дальше, задайте подобный вопрос Месси. Почему нет? Как пела в свое время группа "Круиз", "Стремления наши известны. Все дальше к далеким мирам.".
20:43 30 января
spetrov
Какому идиоту приходит в голову задавать подобные вопросы Вернблуму?
20:41 30 января