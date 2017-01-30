Понтус Вернблум: "Получение паспорта РФ? Я бы не хотел играть за другую страну"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, летом прошлого года заявивший о завершении карьеры в сборной Швеции, сообщил, что не вернется в национальную команду. За шведскую сборную хавбек провел 51 матч, в которых забил два гола.

– Совсем не хочу возвращаться в сборную, – цитирует ТАСС Вернблума. – Я наслаждаюсь тем, что у меня есть свободное время, и я могу уделить его своему восстановлению, залечиванию старых болячек. Мне уже не 20 лет, мне тяжело играть на много фронтов. Даже если моя команда выйдет на чемпионат мира 2018 года, который состоится в России, я все равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться.

Я не думал о получении российского гражданства. Те ребята, которые его получали, ни разу не играли за свою сборную. Я сыграл за Швецию 50 матчей, поэтому мне это не нужно. Я бы не хотел играть за другую страну.