Понтус Вернблум: "Оланаре будет полезен ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум уверен в том, что нападающий Аарон Оланаре поможет армейцам. В субботу красно-синие объявили о подписании контракта с форвардом. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Во второй части минувшего сезона 22-летний нигериец уже выступал за ЦСКА на правах аренды. В финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий получил тяжелую травму, из-за которой не мог играть на протяжении девяти месяцев.

- Без сомнений, Оланаре усилит нашу команду. Прежде чем Аарон получил травму в прошлом сезоне, он был огромной частью команды, очень хорошо играл, - приводит ТАСС слова Вернблума. - Я уверен, когда он наберет кондиции, будет в абсолютном порядке и будет полезен ЦСКА.