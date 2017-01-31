Понтус Вернблум: "Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства "Спартака"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул, что армейцы сделают все, чтобы догнать "Спартак". При этом хавбек не испытывает волнения по поводу возможной победы красно-белых в чемпионате России.
После 17 туров красно-синие занимают третье место с 32 очками. На первой позиции идет "Спартак" с 40 баллами, следом располагается "Зенит", в активе которого 35 очков.
- Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы догнать "Спартак". К сожалению, не все в наших руках, поэтому нам остается сосредоточиться на наших матчах, - приводит ТАСС слова Вернблума. - Надеюсь, что соперники тоже будут спотыкаться.
Я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства "Спартака". Для меня главное, чтобы мы побеждали. Если этого не случится, тогда будет провал.
Они (конкуренты. - Прим. "СЭ") всегда закупаются, а мы редко, но при этом нам удается побеждать в чемпионате. Посмотрим, какой будет итог сезона, и тогда сделаем выводы, до развязки еще очень много времени.
fedland
Не то чтобы волноваться не стоит, можно вообще не играть вторую часть чемпионата и вылететь в пердив...
15:09
sabutay
Platinum1991 ========================= как ты уже надоел голодранец. иди к папке сиську попроси его тебе пихнуть )
14:35
spartak_msk
Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС.....теперь конебомжам не стоит рассчитывать на липовые пенали и судейство в одну сторону
14:26
saiga
Лучшие команды нынешнего чемпионата по игре и по составу это "Краснодар" и "Зенит". Они и будут в лиге Чемпионов по итогам сезона. ЦСКА, и "Спартак" поборются за призовое место. "Ростов", "Локомотив" и "Рубин" за место в лиге Европы. А вообще этот чемпионат самый слабый за все последние годы, хотя общий уровень снижается не уклонно последние 5-6 лет. Главный удар по качеству футбола и по зрительскому интересу был нанесен посредством идиотического, в климатических и инфраструктурных условиях России, перехода на систему проведения чемпионата осень - весна.
13:02
AgekBam
Platinum1991 со зрением наверно проблемы или игры не смотрел. А кони если в еврокубки зайдут будет за радость.
12:43
werder63
Ахахаха) Вернблум, в ПЕРВОЙ пятерке удержись! Будет достижением!
12:37
Platinum1991
А к чему эти волнения? И волноваться НЕ СТОИТ! Можете спать спокойно и не волноваться почём ЗРЯ! Спартаковцы и в этот год не станут чемпионами! Это не заслуга Карреры, а судей, что "Спартак" сейчас идёт на первом месте! Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ образом и НАГЛО, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то у "Спартака" будет МИНИМУМ = минус 11 очков, то есть станет 29, а это только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом и он им, при таком БЕЗОБРАЗНОМ судействе Вилкова, Безбородова и прочих судейских ПРОКОЛЬНЫХ персонажей, НЕ СТАНЕТ!!! "Спартак" по игре пока НЕ ЗАСЛУЖИЛ "золото"! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Обратите внимание: "Спартак" постоянно судят Вилковы, Безбородовы и прочие ПРОКОЛЬНЫЕ персонажи, к которым все время много НАРЕКАНИЙ по поводу судейства в пользу "Спартака". А где молодые судьи, которые судят другие команды? Почему их на матч с участием "Спартака" не ставят? Наверно, потому что "неопытные", НУЖНЫЙ результат не смогут обеспечить. Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? А куда смотрит Будогосский? Почему он закрывает свои глаза на эти спартаковские судейские ХИТРОСТИ и делает вид, что всё спартаковским ПУЧКОМ, согласно ЦЕНЫ ВОПРОСА!!!
12:13