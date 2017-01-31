Понтус Вернблум: "Не волнуюсь по поводу возможного чемпионства "Спартака"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул, что армейцы сделают все, чтобы догнать "Спартак". При этом хавбек не испытывает волнения по поводу возможной победы красно-белых в чемпионате России.

После 17 туров красно-синие занимают третье место с 32 очками. На первой позиции идет "Спартак" с 40 баллами, следом располагается "Зенит", в активе которого 35 очков.

- Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы догнать "Спартак". К сожалению, не все в наших руках, поэтому нам остается сосредоточиться на наших матчах, - приводит ТАСС слова Вернблума. - Надеюсь, что соперники тоже будут спотыкаться.

Я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства "Спартака". Для меня главное, чтобы мы побеждали. Если этого не случится, тогда будет провал.

Они (конкуренты. - Прим. "СЭ") всегда закупаются, а мы редко, но при этом нам удается побеждать в чемпионате. Посмотрим, какой будет итог сезона, и тогда сделаем выводы, до развязки еще очень много времени.