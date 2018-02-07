12:04 | Футбол — РФПЛ

Понтус Вернблум: "Мы тренируемся, будто свиньи"

Понтус ВЕРНБЛУМ. Фото Денис ТЫРИН, ПФК ЦСКА
Понтус ВЕРНБЛУМ. Фото Денис ТЫРИН, ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после товарищеского матча против "Эльче" (3:0) посетовал на условия, в которых команда готовится ко второй части сезона. Также 31-летний швед выразил недоумение по поводу того, что в состоявшейся 6 февраля встрече его, по решению тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко, поставили на позицию правого центрального защитника.

Понтус Вернблум: "Склоняюсь к тому, что это мой последний сезон в Москве"

- Мы живем в одном и том же месте семь лет подряд, - цитирует Göteborg-Posten Вернблума. - Думаю, я провел в этом чертовом отеле целый год жизни. Тут здорово, но мы тренируемся, будто свиньи. Здесь сложно быть позитивным. Но это лучше, чем быть в России. К этому привыкаешь. Черт, два месяца зимой ты не занимаешься ничем, кроме как тренировками. А через 10 дней, или около того, нам играть в Лиге Европы (первый матч в /16 финала еврокубкового турнира между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 13 февраля. - Прим. "СЭ").

- Сегодня вы сыграли на позиции правого центрального защитника.

- Ему (Гончаренко) пришла в голову эта чертова идея. За время сборов меня перевели из нападающих в полузащитники, а из полузащитников - в защитники. Не знаю, о чем они думают!

Напомним, Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне шведский опорник, переведенный на позицию нападающего, принял участие в 27 матчах, забив 6 мячей, отдав 5 результативных передач.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (30)
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sidnet78

макгиди-2

17:40

Гарик "внук Наташи" Попов

Чё непонятного? В Спартак просится...

17:29

Сутра Бодуныч

Чертов костолом должен впахивать и не хрюкать,ой,простите,не ржать)))

16:08

Котовский

Перевели неправильно. Он сказал КЛЯЧИ.

15:54

FF_Cherenkov_10

Оу! Он еще и юморыст.

15:37

Спринт

Го(а)нчаренко с еще одним (великим) пришлым бульбашником и не такое придёт в голову. Жаль, что этот друг физрука с соседского двора, оказался в ЦСКА. Для армейцев было бы лучше, если главным тренером стал Кононов.

15:18

Dimario

по ходу, это последний сезон Понтус а в ЦСКА жаль..

14:53

Helicopter

Тренируются как спартаковцы.... какой тут позитив.

14:42

Kanidzha

что то я тоже не понял его слов,там здорово но тренируются как свиньи? то есть поля плохие? или отель?

14:41

DJKrolik

Я не понял шутку. Они тренируются как спартаковцы? В чем соль?

14:37

Sher-Khan

Да, меня бесят игроки, которые с перекошенной рожей бегают за арбитром. Ну извините, поклонники Вернблума, вот такой я человек.

14:31

Sher-Khan

Понтус поплыл. Сжигает мосты. Пол-года контракта и больше мы это чудо в России не увидим.

14:29

ну я

Понтус жжёт!

14:10

ole72

Гончаренко пришла в голову идея покататься на чертовом верблюде

13:43

tvorog8088

Где еще локтями пихаться как не в защите)))

13:24

spetrov

Slim Taller, просто молодое поколение так увлечено любовью к своим клубам, что готово покусать всех вокруг без разбора.

13:23

Slim Taller

Вернблум не учёл,что русские шуток не понимают.

13:22

Бу-га-га!

Ты, чёртов Вернблум, подпиши-ка чёртов контракт, хотя бы ещё на один чёртов годик!

13:13

Jean4

Это еще что, скоро подмена Конифею нужна будет, готовься! У Гинера на новых игроков денег нет, потому затыкают дыры Верблюдом!

13:09

Andru_15

Пусть скажет спасибо, что в раму не поставили!

12:59

pahom-17

всё это понтусы..а там кто знает? ситуация знакома..нужен новый вызов иначе теряется мотивация..а просто выходить и работать для таких соревнований , как футбол , маловато...нужны эмоции, огонь , страсть...только так и не иначе...

12:59

spetrov

...Единственная не шутка - про отель. Ну так любой человек знает, что в длительном тренировочном процессе веселого мало.

12:53

spetrov

Alexthegreat31, это все шутки с его стороны. Просто Вернблума знать надо.

12:48

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

Швед теперь ЦЗ??)) Похоже Гончаренко не дает покоя игра Зобнина) теперь пытается у себя универсала полного создать))

12:41

spetrov

Вернблум - человек с юмором. :)

12:36

rusfed 2.0

inspire, Денег у него должно быть достаточно. Года два-три назад он же рассказывал одной шведской газете, что пошел к Гинеру просить увеличить з/п и Гинер согласился. "А что я терял? Все равно он эти деньги потратил бы!" ))))))) Ну вот теперь терпит ссылку в Россию )

12:35

tagov

Несчастен в конюшне )

12:28

inspire

rusfed 2.0 Зачем такие жертвы из-за денег? )) ================= или жертвы небольшие или денег много )))

12:27

rusfed 2.0

Зачем такие жертвы из-за денег? ))

12:16

Zaborych

Домой собрался?

12:06