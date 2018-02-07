Понтус Вернблум: "Мы тренируемся, будто свиньи"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после товарищеского матча против "Эльче" (3:0) посетовал на условия, в которых команда готовится ко второй части сезона. Также 31-летний швед выразил недоумение по поводу того, что в состоявшейся 6 февраля встрече его, по решению тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко, поставили на позицию правого центрального защитника.
Понтус Вернблум: "Склоняюсь к тому, что это мой последний сезон в Москве"
- Мы живем в одном и том же месте семь лет подряд, - цитирует Göteborg-Posten Вернблума. - Думаю, я провел в этом чертовом отеле целый год жизни. Тут здорово, но мы тренируемся, будто свиньи. Здесь сложно быть позитивным. Но это лучше, чем быть в России. К этому привыкаешь. Черт, два месяца зимой ты не занимаешься ничем, кроме как тренировками. А через 10 дней, или около того, нам играть в Лиге Европы (первый матч в /16 финала еврокубкового турнира между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 13 февраля. - Прим. "СЭ").
- Сегодня вы сыграли на позиции правого центрального защитника.
- Ему (Гончаренко) пришла в голову эта чертова идея. За время сборов меня перевели из нападающих в полузащитники, а из полузащитников - в защитники. Не знаю, о чем они думают!
Напомним, Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне шведский опорник, переведенный на позицию нападающего, принял участие в 27 матчах, забив 6 мячей, отдав 5 результативных передач.
sidnet78
макгиди-2
17:40
Гарик "внук Наташи" Попов
Чё непонятного? В Спартак просится...
17:29
Сутра Бодуныч
Чертов костолом должен впахивать и не хрюкать,ой,простите,не ржать)))
16:08
Котовский
Перевели неправильно. Он сказал КЛЯЧИ.
15:54
FF_Cherenkov_10
Оу! Он еще и юморыст.
15:37
Спринт
Го(а)нчаренко с еще одним (великим) пришлым бульбашником и не такое придёт в голову. Жаль, что этот друг физрука с соседского двора, оказался в ЦСКА. Для армейцев было бы лучше, если главным тренером стал Кононов.
15:18
Dimario
по ходу, это последний сезон Понтус а в ЦСКА жаль..
14:53
Helicopter
Тренируются как спартаковцы.... какой тут позитив.
14:42
Kanidzha
что то я тоже не понял его слов,там здорово но тренируются как свиньи? то есть поля плохие? или отель?
14:41
DJKrolik
Я не понял шутку. Они тренируются как спартаковцы? В чем соль?
14:37
Sher-Khan
Да, меня бесят игроки, которые с перекошенной рожей бегают за арбитром. Ну извините, поклонники Вернблума, вот такой я человек.
14:31
Sher-Khan
Понтус поплыл. Сжигает мосты. Пол-года контракта и больше мы это чудо в России не увидим.
14:29
ну я
Понтус жжёт!
14:10
ole72
Гончаренко пришла в голову идея покататься на чертовом верблюде
13:43
tvorog8088
Где еще локтями пихаться как не в защите)))
13:24
spetrov
Slim Taller, просто молодое поколение так увлечено любовью к своим клубам, что готово покусать всех вокруг без разбора.
13:23
Slim Taller
Вернблум не учёл,что русские шуток не понимают.
13:22
Бу-га-га!
Ты, чёртов Вернблум, подпиши-ка чёртов контракт, хотя бы ещё на один чёртов годик!
13:13
Jean4
Это еще что, скоро подмена Конифею нужна будет, готовься! У Гинера на новых игроков денег нет, потому затыкают дыры Верблюдом!
13:09
Andru_15
Пусть скажет спасибо, что в раму не поставили!
12:59
pahom-17
всё это понтусы..а там кто знает? ситуация знакома..нужен новый вызов иначе теряется мотивация..а просто выходить и работать для таких соревнований , как футбол , маловато...нужны эмоции, огонь , страсть...только так и не иначе...
12:59
spetrov
...Единственная не шутка - про отель. Ну так любой человек знает, что в длительном тренировочном процессе веселого мало.
12:53
spetrov
Alexthegreat31, это все шутки с его стороны. Просто Вернблума знать надо.
12:48
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
Швед теперь ЦЗ??)) Похоже Гончаренко не дает покоя игра Зобнина) теперь пытается у себя универсала полного создать))
12:41
spetrov
Вернблум - человек с юмором. :)
12:36
rusfed 2.0
inspire, Денег у него должно быть достаточно. Года два-три назад он же рассказывал одной шведской газете, что пошел к Гинеру просить увеличить з/п и Гинер согласился. "А что я терял? Все равно он эти деньги потратил бы!" ))))))) Ну вот теперь терпит ссылку в Россию )
12:35
tagov
Несчастен в конюшне )
12:28
inspire
rusfed 2.0 Зачем такие жертвы из-за денег? )) ================= или жертвы небольшие или денег много )))
12:27
rusfed 2.0
Зачем такие жертвы из-за денег? ))
12:16
Zaborych
Домой собрался?
12:06