Понтус Вернблум: "Мы тренируемся, будто свиньи"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после товарищеского матча против "Эльче" (3:0) посетовал на условия, в которых команда готовится ко второй части сезона. Также 31-летний швед выразил недоумение по поводу того, что в состоявшейся 6 февраля встрече его, по решению тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко, поставили на позицию правого центрального защитника.

Понтус Вернблум: "Склоняюсь к тому, что это мой последний сезон в Москве"

- Мы живем в одном и том же месте семь лет подряд, - цитирует Göteborg-Posten Вернблума. - Думаю, я провел в этом чертовом отеле целый год жизни. Тут здорово, но мы тренируемся, будто свиньи. Здесь сложно быть позитивным. Но это лучше, чем быть в России. К этому привыкаешь. Черт, два месяца зимой ты не занимаешься ничем, кроме как тренировками. А через 10 дней, или около того, нам играть в Лиге Европы (первый матч в /16 финала еврокубкового турнира между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 13 февраля. - Прим. "СЭ").

- Сегодня вы сыграли на позиции правого центрального защитника.

- Ему (Гончаренко) пришла в голову эта чертова идея. За время сборов меня перевели из нападающих в полузащитники, а из полузащитников - в защитники. Не знаю, о чем они думают!

Напомним, Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2018 года. В этом сезоне шведский опорник, переведенный на позицию нападающего, принял участие в 27 матчах, забив 6 мячей, отдав 5 результативных передач.