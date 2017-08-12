Понтус Вернблум: "Футбол в дерби - это девяностоминутная драка"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перед матчем 6-го тура против "Спартака" отметил, что судьбу таких поединков часто решают отдельные эпизоды. Он добавил, что красно-синие сделаю все для того, чтобы одеражать победу в этой игре.

– В первом дерби со "Спартаком" на "ВЭБ Арене" ЦСКА уступил.

– Да, и это добавляет нам мотивации! Тот матч не слишком нам удался, но игра была совсем не такой, как на "Открытие Арене", - цитирует пресс-служба армейцев Вернблума. - Преимуществом владели то мы, то они, в итоге все могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Мелочи, отдельные эпизоды часто решают судьбу таких поединков. Итоговый результат конечно же сильно расстроил, и, как я уже сказал, прямо сейчас это послужит нам хорошим стимулом, чтобы реабилитироваться. Мы понимаем, как важна для наших болельщиков первая победа в дерби на родном стадионе, и сделаем все, чтобы ее добиться. Ну а вообще, памятных игр со "Спартаком" было много, всех и не упомнишь. Главное, что сохраняется даже спустя годы ощущение сверхэмоций, когда все на взводе и буквально высекают на поле искры.

– Об искрах и сверхэмоциях: вы помните, как однажды во время одного из дерби предлагали подраться Эйдену Макгиди?

– А, Макгиди… Его точно не назовешь одним из моих лучших друзей (смеется). Футбол в дерби – это и есть девяностоминутная драка. Но я сразу сказал, что для меня та история закончилась с финальным свистком. Когда ты на поле, делаешь для победы своей команды все, что только можешь. А так я вполне хороший парень.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.