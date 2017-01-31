Понтус Вернблум: "Если бы у меня не было семьи, поехал бы за деньгами в Китай"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может понять футболистов, уезжающих в чемпионат Китая за деньгами. По его словам, нет ничего противоестественного в том, что игроки отправляются зарабатывать в Поднебесную.
В текущее трансферное окно из российского в китайский чемпионат перешел хавбек Аксель Витсель и полузащитник Одил Ахмедов.
- Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы, - приводит ТАСС слова Вернблума. - Футбол - это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдете за большей заработной платой. Это горькая правда.
Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами. Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: "Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?". Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально - игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс.
Если бы я был один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребенок, у меня изменились приоритеты - я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался.
Ботаникум
Немножко кокетничаем, Понтус??? Ну-ну!
14:41
shpasic
Халк на китайские деньги может целый город содержать, а не только семью.
11:23
aloveku
Халку и Витселю семья не помешала, умотали со сверкающими пятками :) Наоборот, семья первой будет ЗА дополнительный приход достатка, это старо как мир.
10:24
pushgun
Ключевая фраза "поэтому сейчас я бы отказался.", т.е не приглашали. Как в "Бесприданнице" - "Я взяток не беру" Так, вам их и не предлагают. Чем же тут гордиться.)))))))
09:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не понял. в чем проблема? нельзя говорить, что семья деньги любит, а зарабатывать их - нет? совсем рехнулись, ребята?
09:32