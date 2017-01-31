Понтус Вернблум: "Если бы у меня не было семьи, поехал бы за деньгами в Китай"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может понять футболистов, уезжающих в чемпионат Китая за деньгами. По его словам, нет ничего противоестественного в том, что игроки отправляются зарабатывать в Поднебесную.

В текущее трансферное окно из российского в китайский чемпионат перешел хавбек Аксель Витсель и полузащитник Одил Ахмедов.

- Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы, - приводит ТАСС слова Вернблума. - Футбол - это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдете за большей заработной платой. Это горькая правда.

Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами. Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: "Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?". Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально - игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс.

Если бы я был один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребенок, у меня изменились приоритеты - я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался.