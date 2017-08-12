Понтус Вернблум: "ЦСКА – "Спартак" – это матч года"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перед матчем 6-го тура против "Спартака" отметил, что это главное противостояние в российском футболе. По его словам, обе команды будут делать все ради победы.

- Матч года, ни больше ни меньше, - цитирует пресс-служба клуба Вернблума. – Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на все, чтобы победить.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.