Понтус Вернблум: "ЦСКА будет до конца бороться за чемпионство"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что команда не смогла победить "Краснодар" в матче 22-го тура чемпионата России (1:1) из-за упущенных моментов. Армейцы отстают в таблице от "Спартака" на 8 очков, но, по словам Вернблума, команда постарается побороться за чемпионство.
– Отчасти нам не повезло, – цитирует официальный сайт ЦСКА Вернблума. – С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счете. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.
– "Краснодар" практически ничего не создал у ворот ЦСКА до момента с пенальти. Что подумали в том эпизоде?
– Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.
– В раздевалке вы в шутку сравнили свой забитый мяч с голами Фрэнка Лэмпарда. Действительно получилось похоже на него?
– Могу сказать, что в нашей команде я хуже всех бью по воротам! Сегодня повезло, забил хороший гол. Но мы должны понять, что надо бить по воротам как можно чаще и из любых позиций. Когда соперник стоит, сгрудившись у своей штрафной площади, трудно играть в короткий пас. Необходимо по возможности наносить удары, тем более у нас великолепные исполнители.
– Восемь очков от первого места, но на стороне ЦСКА – громадный опыт. Еще поборетесь?
– Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет "Ростов", мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.
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Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pontus-wernbloom-neobkhodimo-bylo-zabivat-v-pervom-tayme/
Фемистоклюс
Вантуз Верблюд перед матчами что-то употребляет, а потом носится по полю с неадекватным выражением лица.
20:30
Хряк
А зрачки то суженые. На допинг бы проверить этого выкормыша !!!
20:10
_Я_против_Астротерфа_
Верим Понтус!!!
19:55