Понтус Вернблум: "ЦСКА будет до конца бороться за чемпионство"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что команда не смогла победить "Краснодар" в матче 22-го тура чемпионата России (1:1) из-за упущенных моментов. Армейцы отстают в таблице от "Спартака" на 8 очков, но, по словам Вернблума, команда постарается побороться за чемпионство.

– Отчасти нам не повезло, – цитирует официальный сайт ЦСКА Вернблума. – С одной стороны, когда играешь с такими сильными соперниками, необходимо использовать те шансы, которые предоставляются. В первом тайме было много моментов, необходимо было забивать и вести в счете. С другой стороны, мы смогли отыграться и спасти матч. Но необходимо реализовывать свои моменты.

– "Краснодар" практически ничего не создал у ворот ЦСКА до момента с пенальти. Что подумали в том эпизоде?

– Мы очень хорошо играли в обороне, они до того момента ничего не создали. Но мы допустили грубую ошибку, и они нас наказали. Это скорее не их заслуга, а наша собственная вина. Но когда играешь 90 минут на пределе, сложно постоянно держать концентрацию, однажды ошибка случится. Но до того играли превосходно.

– В раздевалке вы в шутку сравнили свой забитый мяч с голами Фрэнка Лэмпарда. Действительно получилось похоже на него?

– Могу сказать, что в нашей команде я хуже всех бью по воротам! Сегодня повезло, забил хороший гол. Но мы должны понять, что надо бить по воротам как можно чаще и из любых позиций. Когда соперник стоит, сгрудившись у своей штрафной площади, трудно играть в короткий пас. Необходимо по возможности наносить удары, тем более у нас великолепные исполнители.

– Восемь очков от первого места, но на стороне ЦСКА – громадный опыт. Еще поборетесь?

– Надо сосредотачиваться на каждом следующем матче. Сейчас нас ждет "Ростов", мы должны полностью посвятить себя этой игре и биться за победу. Не должно волновать, что происходит в других командах. Надо решать свои задачи. У нас большой опыт, мы будем бороться до конца и не опустим руки.