Понсе за фол на Глушакове грозит до трех матчей дисквалификации

Как стало известно "СЭ", КДК РФС на ближайшем заседании изучит красную карточку нападающего "Анжи" Андреса Понсе, полученную им в матче 3-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1). На 49-й минуте субботней игры арбитр Кирилл Левников показал венесуэльцу прямую красную карточку за то, что он совершил прыжок двумя ногами вперед в направлении капитана красно-белых Дениса Глушакова и ударил спартаковца, рискуя нанести ему травму.

Такое нарушение, согласно 2-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, наказывается дисквалификацией до трех матчей: серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до трех матчей.

Ближайшее заседание КДК запланировано на среду, 15 августа. (Андрей СИЗЯКИН)

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