Понсе принес извинения Глушакову за фол

Нападающий "Анжи" Андрес Понсе отметил, что приносит извинения полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову за фол, который он совершил в матче 3-го тура чемпионата России. Понсе был удален на 49-й минуте, получив прямую красную карточку за фол на Денисе Глушакове.

- Хочу принести самые искренние извинения игроку "Спартака" Денису Глушакову за случившееся вчера в матче, - цитирует "РИА Новости" Понсе. - Ни на секунду у меня не было намерения нанести вред сопернику, в этом стыке я только хотел выиграть мяч, а не атаковать его. На поле в пылу борьбы я не сделал этого, а теперь, успокоившись, я приношу свои извинения и заверяю, что ни в коем случае не хотел нанести игроку повреждение.