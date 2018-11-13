"Понсе нужно продать, тогда игроки получат зарплату". Магомед Адиев рассказал про случай в матче с "Енисеем"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал об истории со сменой исполнителя пенальти в матче 13-го тура чемпионата России против "Енисея" (2:1). Полузащитник дагестанцев Владислав Кулик уступил реализацию 11-метрового удара нападающему Андресу Понсе, потому что команде необходимо заработать деньги на продаже колумбийского форварда.

– Расскажу одну интересную историю, – сказал Адиев "Чемпионату". – Наш основной пенальтист – Кулик, а второй – Понсе, – В последней игре с "Енисеем" 11-метровый должен был бить Кулик, но он уступил удар Понсе. Я ему говорю: "Мне очень понравилось, ты истинный капитан с большим сердцем, правильно оценил ситуацию. Что тебя побудило отдать пенальти?". Он говорит: "Магомед Мусаевич, просто его нужно продать! А чтобы его продать – нужно раскрутить. Только тогда мы получим зарплату!" (Смеется.)

"Анжи" после 14 встреч занимает 15-е место в чемпионате России с 13 очками.