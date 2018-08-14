Понсе и Набабкин приглашены на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий "Анжи" Андрес Понсе и защитник ЦСКА Кирилл Набабкин приглашены на заседание комитета. Оба игрока был удалены в матчах 3-го тура РПЛ за грубую игру против соперников.

Понсе был удален за фол на полузащитнике "Спартака" Денисе Глушакова, Набабкин грубо сыграл против игрока "Енисея" Фегора Огуде. Заседание КДК РФС состоится в среду, 15 августа.