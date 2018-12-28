"Понимаю: косяк!" Гончаренко рассказал о штрафах за телефонные звонки на установках ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что негативно относится к телефонным звонкам во время предматчевых установок или теоретических занятий. 41-летний специалист добавил, что сам будет оштрафован за подобный проступок.

- В ЦСКА мы умеем гасить конфликты внутри коллектива, - приводит слова Гончаренко "Прессбол". - Каждый игрок знает, что, если он заблуждается, руководитель станет на сторону тренера. Но при этом и самодуром я быть не должен. Вот случился конфликт с Мусой. Но он ведь не развился в уход из клуба или в какие-то мои заявления.



Считаю, у меня прямые отношения с командой. Могу даже такой пример привести. Однажды прилетели с "Уфой" на кубковый матч в Грозный. И на установке у Безденежных зазвонил телефон. У меня моментально планка упала. Безденежных в составе. Я ему: "Вон отсюда!" Зачеркиваю на флипчарте Безденежных. Ванек, играешь ты! Уже в ЦСКА однажды так же выгнал Кучаева.



Сейчас на теорию телефон я или не беру вообще, или выключаю. А недавно поставил на беззвучный. Но, оказывается, в вайбере звук остается, независимо от режима. И у меня зазвонил телефон. Понимаю: косяк. Все смолчали. Теорию довел до конца.

На следующий день после игры построил команду: ребят, я знаю правила. Я оштрафован, вот стоят врачи, и они сейчас объявят мне, что надо купить. И это будет довольно серьезная сумма. Вот определяются.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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