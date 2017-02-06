16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Помощники Черчесова в сборной России провели весь день на тренировке "Спартака"

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Помощники главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче посетили тренировку "Спартака" на сборе в Испании. Красно-белые с 4 по 17 февраля будут тренироваться в Марбелье, а сегодня провели занятие в Эстепоне. Ромащенко и Гинтарас в течение дня наблюдали за тренировками московского клуба.

"После завершения тренировок оба в один голос признались, что все наши игроки любое задание выполняли со стопроцентной отдачей. Не скроем, нам вдвойне было приятно это слышать от бывших защитника и вратаря "Спартака", прошедших в свое время школу Олега Романцева и успешно, как и Черчесов, выступавших в его команде", – говорится в сообщении на сайте.

Также отмечается, что в понедельник на тренировку выйдет вся команда, кроме защитника Сердара Таски, который по-прежнему занимается по индивидуальной программе.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99303/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вопреки

Помощники Черчесова на тренировках Спартака ? Вот это новость значимая, да ? А что же вы не написали, что сам Черчесов в это время смотрит на "Ростов" в Белеке (Турция). Лишь бы приподнять федуновских девочек, да ?

17:18

Vedi

А что Спартак целый день тренируется ??? Весь день - ай яй яй - весь день работали помощники . Устали бедолаги языком трепать и глазами хлопать.

16:54

BoRussia

и чо ? от этого Сборная чтоль лучше играть будет ?

16:38

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