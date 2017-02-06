Помощники Черчесова в сборной России провели весь день на тренировке "Спартака"

Помощники главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче посетили тренировку "Спартака" на сборе в Испании. Красно-белые с 4 по 17 февраля будут тренироваться в Марбелье, а сегодня провели занятие в Эстепоне. Ромащенко и Гинтарас в течение дня наблюдали за тренировками московского клуба.

"После завершения тренировок оба в один голос признались, что все наши игроки любое задание выполняли со стопроцентной отдачей. Не скроем, нам вдвойне было приятно это слышать от бывших защитника и вратаря "Спартака", прошедших в свое время школу Олега Романцева и успешно, как и Черчесов, выступавших в его команде", – говорится в сообщении на сайте.

Также отмечается, что в понедельник на тренировку выйдет вся команда, кроме защитника Сердара Таски, который по-прежнему занимается по индивидуальной программе.