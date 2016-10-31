Померко и Делькин - в стартовом составе "Оренбурга" на матч с "Крыльями"

Стали известны заявки "Оренбурга" и "Крыльев Советов" на матч 12-го тура чемпионата России. С первых минут в составе хозяев появятся два бывших футболиста самарского клуба - Алексей Померко и Артем Делькин.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Оренбург": Гутор - Малых, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов - Афонин - Коронов, Померко, Георгиев, Нехайчик - Делькин.

Запасные - Руденко, Кацалапов, Шогенов, Жунич, Бреев, Ефремов, Бамба, Батов, Саная.

"Крылья Советов": Лория - Цаллагов, Таранов, Божин, Надсон, Ятченко - Чочиев, Бато, Родич, Молло - Паскуато.

Запасные - Конюхов, Павлов, Маргасов, Концедалов, Зинков, Голенков, Мбакогу.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Оренбург" - "Крылья Советов"