Помазун - в воротах ЦСКА на товарищеский матч против "Тосно"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Тосно" на товарищеский матч. С первых минут в атаке армейцев выйдут Витинью и Тимур Жамалетдинов. Кроме того, место в воротах займет Илья Помазун.

ЦСКА: Помазун, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Хосонов, Вернблум, Гордюшенко, Кучаев, Набабкин, Жамалетдинов, Витинью.

Запасные: Кырнац, Дзагоев, Головин, В. Березуцкий, Олейников.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Палиенко, Марков, Мирзов, Буйволов, Дугалич, Карвалью, Кутин, Полетанович, Казаев.

Запасные: Опарин, Лукичев, Мухаметшин, Трошечкин, Абазов, Васильев, Сенин, Труич, Калошин.

Встреча пройдет сегодня, 4 октября,на стадионе "Октябрь". Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.