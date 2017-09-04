Помазун - в воротах ЦСКА на товарищеский матч против "Тосно"

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Тосно" на товарищеский матч. С первых минут в атаке армейцев выйдут Витинью и Тимур Жамалетдинов. Кроме того, место в воротах займет Илья Помазун.
ЦСКА: Помазун, Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Хосонов, Вернблум, Гордюшенко, Кучаев, Набабкин, Жамалетдинов, Витинью.
Запасные: Кырнац, Дзагоев, Головин, В. Березуцкий, Олейников.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Палиенко, Марков, Мирзов, Буйволов, Дугалич, Карвалью, Кутин, Полетанович, Казаев.
Запасные: Опарин, Лукичев, Мухаметшин, Трошечкин, Абазов, Васильев, Сенин, Труич, Калошин.
Встреча пройдет сегодня, 4 октября,на стадионе "Октябрь". Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Наш состав на товарищеский матч #ЦСКАТосно pic.twitter.com/sMELO5jlt8– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 сентября 2017 г.