Помазун – в воротах ЦСКА на матч против "Рубина"

ЦСКА объявил состав на матч 4-го тура чемпионата России против "Рубина". Ворота армейцев будет защищать вратарь Илья Помазун. Для голкипера, которому 16 августа исполнится 21 год, это дебют в основной команде.

ЦСКА: Помазун – Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников – Головин, Вернблум, Дзагоев – Чалов, Витинью.

Напомним, Игорь Акинфеев получил травму капсульно-связочного аппарата левого колена в среду в домашнем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).

Матч ЦСКА - "Рубин" состоится 6 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Ноль взрослых матчей за карьеру. Он заменит Акинфеева

ЦСКА приехал. С первым номером Помазуном pic.twitter.com/UFiXUhsQmo – Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 6 августа 2017 г.