Помазун – в воротах ЦСКА на матч против "Рубина"

ЦСКА объявил состав на матч 4-го тура чемпионата России против "Рубина". Ворота армейцев будет защищать вратарь Илья Помазун. Для голкипера, которому 16 августа исполнится 21 год, это дебют в основной команде.
ЦСКА: Помазун – Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников – Головин, Вернблум, Дзагоев – Чалов, Витинью.
Напомним, Игорь Акинфеев получил травму капсульно-связочного аппарата левого колена в среду в домашнем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).
Матч ЦСКА - "Рубин" состоится 6 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Ноль взрослых матчей за карьеру. Он заменит Акинфеева
ЦСКА приехал. С первым номером Помазуном pic.twitter.com/UFiXUhsQmo– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 6 августа 2017 г.
Наш состав на #ЦСКАРубин. Сегодня Илья Помазун дебютирует за основную команду! Удачи, Илья! 👌 pic.twitter.com/V7pmkmfc7P– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 августа 2017 г.
эстонский армеец
Удачи вратарю, надёжности - защите, забитых мячей - нападению! Казань надо брать!)
17:11 6 августа
RobertH
Парню просто необходимо себя проявить.Иначе-засохнет на лавке.В руководстве этого клуба слово "селекция" не в обиходе.
17:02 6 августа
Почти
Честно думаю - это реальное усиление.
16:57 6 августа
foreverCSKAforever
Илья, удачи!!!
16:39 6 августа
fanattagan
Обе забьют
16:38 6 августа
marksan
Игорь тоже начинал с травмы основного вратаря! Так что, мужик, держись, а ребята тебе помогут! Удачи всем!
16:27 6 августа