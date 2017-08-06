16:03 6 августа | Футбол — РФПЛ

Помазун – в воротах ЦСКА на матч против "Рубина"

6

ЦСКА объявил состав на матч 4-го тура чемпионата России против "Рубина". Ворота армейцев будет защищать вратарь Илья Помазун. Для голкипера, которому 16 августа исполнится 21 год, это дебют в основной команде.

ЦСКА: Помазун – Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников – Головин, Вернблум, Дзагоев – Чалов, Витинью.

Напомним, Игорь Акинфеев получил травму капсульно-связочного аппарата левого колена в среду в домашнем ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).

Матч ЦСКА - "Рубин" состоится 6 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Ноль взрослых матчей за карьеру. Он заменит Акинфеева

6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

эстонский армеец

Удачи вратарю, надёжности - защите, забитых мячей - нападению! Казань надо брать!)

17:11 6 августа

RobertH

Парню просто необходимо себя проявить.Иначе-засохнет на лавке.В руководстве этого клуба слово "селекция" не в обиходе.

17:02 6 августа

Почти

Честно думаю - это реальное усиление.

16:57 6 августа

foreverCSKAforever

Илья, удачи!!!

16:39 6 августа

fanattagan

Обе забьют

16:38 6 августа

marksan

Игорь тоже начинал с травмы основного вратаря! Так что, мужик, держись, а ребята тебе помогут! Удачи всем!

16:27 6 августа