Полузащитник "Вулверхэмптона" Герц: "Хотел бы присоединиться к такому великому клубу, как "Спартак"

Словацкий полузащитник "Вулверхэмптона" Кристиан Герц прокомментировал информацию о возможном переходе в "Спартак".

– Я слышал об этом, даже что-то читал в Интернете, однако ничего больше сказать вам по этому поводу не могу, - цитирует Герца издание Sport Aktuality. - Честно говоря, не знаю, является эта информация правдой или нет. Хоть в России и очень холодно, но я точно хотел бы присоединиться к такому великому клубу.

Заиграть в английской Премьер-лиге было бы здорово, идеальный сценарий. Но сейчас я не знаю, чего ожидать. Мне остаётся лишь тренироваться. А буду ли я получать игровое время в "Вулверхэмптоне", не знаю.

Герц прошел через академию "Вулверхэмптона", однако пока не сыграл ни одного матча за основную команду. В текущем сезоне словак играет у себя на родине, в аренде в клубе "ДАК 1904". За эту команду Герц сыграл 25 матчей, в которых забил три гола, а также, отметился 5 результативными передачами.