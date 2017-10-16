Полузащитник "Урала" Кулаков: "Многие думают, что в Екатеринбурге в октябре снег по колено"

Полузащитник "Урала" Денис Кулаков рассказал, что за время игры в клубе ко всему привык. Он также добавил, что сожалеет о том, что получил желтую карточку в полуфинале Кубка России-2016/17 против "Рубина" (2:1) и в итоге пропустил финал.

– К чему вы так и не привыкли в Екатеринбурге за то время, что играете в "Урале"?

– Ко всему привык! Все нравится. Здесь компактный город, - приводит официальный сайт "Урала" слова Кулакова. - Пробки если есть, то они минимальные. К примеру, доехать из центра на тренировку можно за 20-30 минут. И погода нас радует в этом году. В октябре "+15" градусов!

– Что спрашивают про Екатеринбург люди, которые никогда не были в этом городе?

– Многих интересуют климатические условия. У многих ассоциация, что на Урале в октябре снег по колено и "-20" градусов. Мы видим, что это не так. Рассказываю, что иногда здесь теплее, чем в Киеве.



– Был ли момент за то время, что вы играете в "Урале", о котором сожалеете и хотите изменить?

– Есть такой момент. В полуфинале Кубка России мне на последних минутах арбитр показал желтую карточку. Перед игрой не знал, что если получу карточку, то буду пропускать финал. И, конечно, если бы была возможность, я бы все перемотал и не получил бы ее. Очень был расстроен из-за того, что не смог сыграть в финале.

31-летний Кулаков выступает за "Урал" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате России и отдал две результативные передачи.